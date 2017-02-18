إن كنت مدخناً تجنب مقابلة الرئيس التركي أردوغان يجبر مذيعة تركية على الإقلاع عن التدخين

إذا كنت من المدخنين وليست لديك الرغبة في الإقلاع عنه، تجنب مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأنه لن يتركك حتى يأخذ منك تعهداً مكتوباً مرفقاً باسمك وتوقيعك تقر فيه بالإقلاع عن التدخين، حسب ما ذكر موقع "هافينغتون بوست عربي".

وهذا ما حصل مع المذيعة التركية الشهيرة نازلي تشيلك التي كانت على الطائرة الرئاسية المتجهة، الثلاثاء، إلى باكستان لحضور القمة الـ13 لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، المراد عقدها في إسلام آباد.

وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية أثناء حديث أردوغان مع الفريق الصحفي المرافق له، وكانت نازلي من ضمنهم، لاحظ الرئيس وجود علبة سجائر لدى الحاصلة على جائزة أفضل مذيعة تركية لعام2016، فأخذ العلبة ووضعها على يدها، وطلب منها وعداً بالإقلاع عن التدخين، حفاظاً على صحتها، ولم يكتف بالوعد، بل طلب منها تعهداً مكتوباً، كتبت فيه "أنا أقلعت عن التدخين"، مرفق بتاريخ اليوم، واسمها، وكذلك توقيعها.

ويحارب الرئيس أردوغان التدخين، ويجبر جميع من يقابلهم سواء في الشوارع أو الأسواق وحتى بالمساجد على الإقلاع عنه، حيث يأخذ منهم تعهداً مكتوباً بعدم العودة له مرفقاً بالتاريخ.

حرب الرئيس التركي تجاوزت حدود بلاده، كان ذلك مع وزير خارجية بلغاريا دانيال ميتوف أثناء حضورهما قمة الناتو المنعقدة في مدينة وارسو، السنة الماضية، حيث تبعه إلى المكان المخصص بالمدخنين، وطلب منه وعداً بالإقلاع عنه.

وفي إحصاءات سابقة لمعهد الإحصاء التركي، تأتي تركيا في المرتبة العاشرة عالمياً في استهلاك التبغ.

وصرح وزير الصحة التركي، رجب أكداغ، بأن نسبة المقلعين عن التدخين في السنة الأخيرة ارتفعت، حيث وصلت إلى 27 في المائة.

وأكد أكداغ على ضرورة محاربة التدخين وحماية الشباب، وأن شركات التدخين همها الأول كسب المال، ولا تفكر بأنها تسمم الشباب.

ووفقاً لإحصائيات هيئة تنظيم التبغ والكحول في تركيا، فإنه تم استهلاك ما يقارب 105.5 مليار باكت سيجارة خلال عام 2016 في تركيا، حيث إن 86,67 في المائة منها مستوردة.

وتنتشر في تركيا المراكز التي تساعد على الإقلاع عن التدخين، حيث بالإمكان الاتصال على الرقم 177، وأخذ موعد لتبدأ بعدها مرحلة العلاج.