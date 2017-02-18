أحيت المدرسة الابتدائية يوسف عبد القادر في بلدية الدويرة بالعاصمة، الثلاثاء، الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، الذي اختار هذه السنة موضوع السمنة وتأثيرها على صحة الإنسان، وهذا تحت شعار "مكافحة داء السمنة".
وشهدت التظاهرة التحسيسية بمخاطر داء السمنة وكيفية الوقائية منها ومكافحتها، تنظيم محاضرة ألقتها طبيبة مختصة في الحمية، قدمت من خلالها نصائح وإرشادات للتلاميذ وأوليائهم تتعلق بطريقة اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأطعمة التي تسبب السمنة للابناء، التي يجهلها الكثير من الأولياء، على غرار الهلاليات "الكرواسون" التي تعادل واحدة منها خبزة كاملة، وكذا المشروبات الغازية التي يعادل كأس منها 5 حبات من السكر، بالإضافة إلى معارض للصور ومجسمات ودمى تعكس مخاطر داء السمنة وتأثيره على الصحة.
كما نظم خارج المدرسة وعلى مستوى الشارع المحاذي للحديقة العمومية بالدويرة سباق بين التلاميذ الذين يعانون من السمنة، من أجل تشجيعهم على ممارسة الرياضة ولإظهار ما للرياضة من فوائد في محاربة داء السمنة، وقد وزعت جوائز على الفائزين في السباق، حيث توجه مدير المدرسة عبدو عبد الناصر بشكره الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة من قريب أو بعيد على غرار مسؤولين ومنتخبين بالبلدية ومصالح الأمن الحضري، والهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية وغيرهم.
من جهته، محمد ولاح، نائب رئيس بلدية الدويرة، أكد أن البلدية تشجع مثل هذه التظاهرات التحسيسية التي تهم بالدرجة الأولى أبناءنا، حيث أسهمت من خلال التنسيق مع مختلف المصالح في تأطير هذا السباق الذي نظم بشوارع المدينة، من خلال تنظيم حركة المرور وضمان انسيابها، حيث لقيت تجاوبا من المواطنين وعرفت نجاحا منقطع النظير.
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معارض للصور ومحاضرات وسباق للتلاميذ للتحسيس بداء السمنة
مدرسة يوسف عبد القادر بالدويرة تحيي الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
أحيت المدرسة الابتدائية يوسف عبد القادر في بلدية الدويرة بالعاصمة، الثلاثاء، الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، الذي اختار هذه السنة موضوع السمنة وتأثيرها على صحة الإنسان، وهذا تحت شعار "مكافحة داء السمنة".
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وشهدت التظاهرة التحسيسية بمخاطر داء السمنة وكيفية الوقائية منها ومكافحتها، تنظيم محاضرة ألقتها طبيبة مختصة في الحمية، قدمت من خلالها نصائح وإرشادات للتلاميذ وأوليائهم تتعلق بطريقة اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأطعمة التي تسبب السمنة للابناء، التي يجهلها الكثير من الأولياء، على غرار الهلاليات "الكرواسون" التي تعادل واحدة منها خبزة كاملة، وكذا المشروبات الغازية التي يعادل كأس منها 5 حبات من السكر، بالإضافة إلى معارض للصور ومجسمات ودمى تعكس مخاطر داء السمنة وتأثيره على الصحة.
كما نظم خارج المدرسة وعلى مستوى الشارع المحاذي للحديقة العمومية بالدويرة سباق بين التلاميذ الذين يعانون من السمنة، من أجل تشجيعهم على ممارسة الرياضة ولإظهار ما للرياضة من فوائد في محاربة داء السمنة، وقد وزعت جوائز على الفائزين في السباق، حيث توجه مدير المدرسة عبدو عبد الناصر بشكره الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة من قريب أو بعيد على غرار مسؤولين ومنتخبين بالبلدية ومصالح الأمن الحضري، والهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية وغيرهم.
من جهته، محمد ولاح، نائب رئيس بلدية الدويرة، أكد أن البلدية تشجع مثل هذه التظاهرات التحسيسية التي تهم بالدرجة الأولى أبناءنا، حيث أسهمت من خلال التنسيق مع مختلف المصالح في تأطير هذا السباق الذي نظم بشوارع المدينة، من خلال تنظيم حركة المرور وضمان انسيابها، حيث لقيت تجاوبا من المواطنين وعرفت نجاحا منقطع النظير.