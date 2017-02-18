تم التعرف على هوية الإرهابيين التسعة، الذين قضت عليهم قوات الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، إثر عملية نوعية نفذتها قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه تبعا للعملية النوعية التي نفذتها قوات من الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو/ن.ع.1، والتي مكنت يوم 28 فيفري 2017 من تحييد (09) إرهابيين واسترجاع (09)أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين، ويتعلق الأمر بكل من: ب. محمد المدعو "إسحاق" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، م. بلقاسم المدعو "سراقة" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006؛ ت. سيد علي المدعو "أبو عمير" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010؛ ب. أحسن المدعو "عبد الرحيم"؛ ش. أحمد المدعو "قتادة"؛ س. عبد النور المدعو "عبد الخالق"؛ ل. سمير المدعو "لاقلاسيا" ع. ابراهيم المدعو "عبد الواحد"، ش. سليم المدعو "عبد الناصر".
وأضاف البيان أن "مثل هذه النتائج الباهرة تعد بمثابة ترجمة ميدانية لليقظة وقيم نكران الذات والولاء للوطن والعزيمة القوية التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في جهودهم لبسط الأمن والطمأنينة والاستقرار في بلادنا".
وفي السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 فيفري 2017، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ن.ع.5 ودمرت (04) مخابئ بجيجل و(04) قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت، مروج مخدرات بحوزته 43 كيلوغرام من الكيف المعالج.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بكل من تلمسان وبشار وأدرار وورقلة وبسكرة وغرداية وجانت 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. كما تم توقيف 17 مهربا وضبط مركبتين رباعيتي الدفع و900 لتر من الوقود و5 أجهزة كشف عن المعادن بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1"نوكل ربي على المعتدي ومن حرّضه على ارتكاب الجرم"!
2الإشاعات تفرض على السائقين ملصقات غير قانونية
3الدرك يفكك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة إلى الجزائر
4امرأة تقتل رضيعها "للتقرّب به إلى الله"!
5بباتنة: إطلاق سراح 15 شخصا على خلفية أحداث وادي الماء
Français English
الرأي
حبيب راشدين
باعٌ طويل يسرح بإسلام سياسي قاصر
عبد الرزاق قسوم
هل اعترفوا بذنبهم؟
محمد بوالروايح
هل سيؤدِّي التعديل الدستوري إلى إصلاح البرلمان؟
سلطان بركاني
ثقافة "شيّ الدّولة"!
جمال لعلامي
اسرق.. احرق!
قادة بن عمار
قولوا الحقيقة للشعب!
سيليم قلالة
لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
جمال لعلامي
عرّوا سيقانكم!
صالح عوض
إبعاد فلسطين عن المحاور
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
توقيف عنصري دعم بتبسة
تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بأزفون
الشروق أون لاين
تم التعرف على هوية الإرهابيين التسعة، الذين قضت عليهم قوات الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، إثر عملية نوعية نفذتها قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو.
تغطيات ذات صلة
تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بأزفون
مدرسة يوسف عبد القادر بالدويرة تحيي الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
مرافق صحية أكل عليها الدهر وشرب في إيليزي
الإشاعات تفرض على السائقين ملصقات غير قانونية
أمن ولاية الجزائر يطيح بمرقّ عقاري متهم بالنصب
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه تبعا للعملية النوعية التي نفذتها قوات من الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو/ن.ع.1، والتي مكنت يوم 28 فيفري 2017 من تحييد (09) إرهابيين واسترجاع (09)أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين، ويتعلق الأمر بكل من: ب. محمد المدعو "إسحاق" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، م. بلقاسم المدعو "سراقة" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006؛ ت. سيد علي المدعو "أبو عمير" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010؛ ب. أحسن المدعو "عبد الرحيم"؛ ش. أحمد المدعو "قتادة"؛ س. عبد النور المدعو "عبد الخالق"؛ ل. سمير المدعو "لاقلاسيا" ع. ابراهيم المدعو "عبد الواحد"، ش. سليم المدعو "عبد الناصر".
وأضاف البيان أن "مثل هذه النتائج الباهرة تعد بمثابة ترجمة ميدانية لليقظة وقيم نكران الذات والولاء للوطن والعزيمة القوية التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في جهودهم لبسط الأمن والطمأنينة والاستقرار في بلادنا".
وفي السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 فيفري 2017، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ن.ع.5 ودمرت (04) مخابئ بجيجل و(04) قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت، مروج مخدرات بحوزته 43 كيلوغرام من الكيف المعالج.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بكل من تلمسان وبشار وأدرار وورقلة وبسكرة وغرداية وجانت 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. كما تم توقيف 17 مهربا وضبط مركبتين رباعيتي الدفع و900 لتر من الوقود و5 أجهزة كشف عن المعادن بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.