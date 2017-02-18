توقيف عنصري دعم بتبسة تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بأزفون

تم التعرف على هوية الإرهابيين التسعة، الذين قضت عليهم قوات الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، إثر عملية نوعية نفذتها قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه تبعا للعملية النوعية التي نفذتها قوات من الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو/ن.ع.1، والتي مكنت يوم 28 فيفري 2017 من تحييد (09) إرهابيين واسترجاع (09)أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين، ويتعلق الأمر بكل من: ب. محمد المدعو "إسحاق" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، م. بلقاسم المدعو "سراقة" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006؛ ت. سيد علي المدعو "أبو عمير" الذي كان قد إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010؛ ب. أحسن المدعو "عبد الرحيم"؛ ش. أحمد المدعو "قتادة"؛ س. عبد النور المدعو "عبد الخالق"؛ ل. سمير المدعو "لاقلاسيا" ع. ابراهيم المدعو "عبد الواحد"، ش. سليم المدعو "عبد الناصر".

وأضاف البيان أن "مثل هذه النتائج الباهرة تعد بمثابة ترجمة ميدانية لليقظة وقيم نكران الذات والولاء للوطن والعزيمة القوية التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في جهودهم لبسط الأمن والطمأنينة والاستقرار في بلادنا".

وفي السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 فيفري 2017، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بتبسة/ن.ع.5 ودمرت (04) مخابئ بجيجل و(04) قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت، مروج مخدرات بحوزته 43 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بكل من تلمسان وبشار وأدرار وورقلة وبسكرة وغرداية وجانت 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. كما تم توقيف 17 مهربا وضبط مركبتين رباعيتي الدفع و900 لتر من الوقود و5 أجهزة كشف عن المعادن بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.