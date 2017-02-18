توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير مخابئ وقنابل تقليدية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 فيفري المنقضي، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتبسة ودمرت 4 مخابئ بجيجل و4 قنابل تقليدية الصنع بسكيكدة.. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت، تاجر مخدرات بحوزته 43 كيلوغراما من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان وبشار وأدرار وورقلة وبسكرة وغرداية وجانت، 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين تم توقيف 17 مهربا وضبط مركبتين رباعيتي الدفع و900 لتر من الوقود و5 أجهزة كشف عن المعادن بتمنراست.