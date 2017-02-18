بعد أشهر من الحديث عن الشغور الأرسيدي: بوتفليقة هو من يحكم

أكد محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن رئيس الجمهورية هو من يتخد القرارات ويسير شؤون الحكم، في موقف "جديد" من حزب كان يطالب سابقا بتطبيق مادة العجز في الدستور .

ورد بلعباس في حوار مع مجلة "لوبوان أفريك" الفرنسية، عندما سئل هل الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) يُسير أم لا؟ بالقول "شخصيا أعتقد أن رئيس الدولة الجزائرية لم يسبق أن سير البلد كما يفعل منذ عام 2014".

وتابع "السبب بسيط، من هو رئيس الدولة الذي تجرأ على تعديل جذري للدستور كما فعل بوتفليقة في فيفري 2016، ومن هو رئيس الدولة الذي عدل قانون الانتخابات لإقصاء أحزاب سياسية من السباق كما فعل بوتفليقة؟".

ووفق محسن بلعباس "ما كان شيء كهذا يحدث لو أن رئيس الدولة لا يحكم ".

وأوضح أن "تسيير دفة الحكم لا يعني بالضرورة التمتع بالقدرات (يقصد الجسدية)، لاتخاذ القرار بصرامة وحضور.. وتاريخ الشعوب فيه أمثلة عن عدة حكام بقدرات محدودة لم يغادروا الحكم إلا بالوفاة..وهذا يعني أن المشكلة في مكان آخر"..

وشدد بلعباس، الذي ظل حزبه يطالب خلال السنوات الماضية بتطبيق المادة 88 من الدستور حول شغور المنصب (102 حاليا بعد التعديل)، على أن "رئيس الجمهورية مازال يُسير دفة الحكم".