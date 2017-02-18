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بعد أشهر من الحديث عن الشغور
الأرسيدي: بوتفليقة هو من يحكم
أكد محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن رئيس الجمهورية هو من يتخد القرارات ويسير شؤون الحكم، في موقف "جديد" من حزب كان يطالب سابقا بتطبيق مادة العجز في الدستور .
ورد بلعباس في حوار مع مجلة "لوبوان أفريك" الفرنسية، عندما سئل هل الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) يُسير أم لا؟ بالقول "شخصيا أعتقد أن رئيس الدولة الجزائرية لم يسبق أن سير البلد كما يفعل منذ عام 2014".
وتابع "السبب بسيط، من هو رئيس الدولة الذي تجرأ على تعديل جذري للدستور كما فعل بوتفليقة في فيفري 2016، ومن هو رئيس الدولة الذي عدل قانون الانتخابات لإقصاء أحزاب سياسية من السباق كما فعل بوتفليقة؟".
ووفق محسن بلعباس "ما كان شيء كهذا يحدث لو أن رئيس الدولة لا يحكم ".
وأوضح أن "تسيير دفة الحكم لا يعني بالضرورة التمتع بالقدرات (يقصد الجسدية)، لاتخاذ القرار بصرامة وحضور.. وتاريخ الشعوب فيه أمثلة عن عدة حكام بقدرات محدودة لم يغادروا الحكم إلا بالوفاة..وهذا يعني أن المشكلة في مكان آخر"..
وشدد بلعباس، الذي ظل حزبه يطالب خلال السنوات الماضية بتطبيق المادة 88 من الدستور حول شغور المنصب (102 حاليا بعد التعديل)، على أن "رئيس الجمهورية مازال يُسير دفة الحكم".
الاعتراف سيد الادلة!!! 2017/03/01 على 18:511
الاعتراف سيد الادلة!!! اذن و على هذا الاساس يمكن أن تحاكموا و تحبسوا على نفاقكم و كذبكم على الشعب سابقا. الشعب كله واثق من حكم الرئيس الا أنتم فمن أنتم...
ركبتم موجة الدمار العربي...على ماذا ستركبون اليوم لا حصان لكم و حماركم شاخ و نزع عنكم الوشاح فأين المفر اليوم فمعروف عنكم الانبطاح... لان الكرسي يبكي و يسكت كل نواح نباح.
سيدروحو......... - جزائرستان............2017/03/01 على 18:532
مهزلة يابلعباس........رئيس وزراء كندا عمره 40 سنة .......لاكن هدا يحدث عند الناس التي تحترم نفسها.................الله يرحم ال RCD
صالح الشاوي - algérie2017/03/01 على 18:543
سبحان مغير الاحوال...اكيد كوطة كبيرة تنتظر الارسيدي في البرلمان القادم!!!