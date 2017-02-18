ولاية الجزائر تطلب التنسيق .. مدير "فنون وثقافة"، حمادي لـ"الشروق": لم نوقف "صدى الأقلام" أو"أربعاء الكلمة".. طلبنا برنامجا شهريا

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنّ ولاية الجزائر طالبت مؤسسة "فنون وثقافة"التابعة لها إداريا وتسييريا بالتنسيق مع مصالحها فيما يتعلق بقائمة الضيوف الذين تتم استضافتهم في مختلف نشاطات المؤسسة على غرار "أربعاء الكلمة" لمعدته ومقدمته فوزية لارادي و"صدى الأقلام" لمعهده ومقدمه عبد الرزاق بوكبة.

نفى مدير مؤسسة "فنون وثقافة" نزيم حمادي، أنّ تكون الولاية قد أعطت تعليمة رسمية لمراجعة نشاطات المؤسسة، وقال في تصريح لـ"الشروق" أنّ كل ما في الأمر أنّ إدارة مؤسسة "فنون وثقافة" طلبت من المشرفين تقديم برنامجا شهريا وليس أسبوعيا حتى يتسنى التعامل والتعاون مع وسائل الإعلام والسلطات وكذلك الجمهور.

وأضاف حمادي أنّ فوزية لارادي المشرفة على برنامج "أربعاء الكلمة" تقوم بالتحضير لبرنامجها بصفة أسبوعية وليست شهرية وهذا لا يتناسب مع مخطط المؤسسة التي طلبت منها أن تحضّر برنامجا شهريا.

وأكدّ حمادي أنّ "لارادي" عوض أن تقدم برنامجا شاملا للمؤسسة كل شهر، تقوم بإعطائها برنامجا أسبوعيا، وهو نفس الإشكال - يقول حمادي - مع المشرف على برنامج "صدى الأقلام" عبد الرزاق بوكبة .

وفي السياق أوضح نزيم حمادي أنّه ابتداء من هذا الشهر يلزم المشرفون على النشاطات الثقافية والفنية بتسطير برنامج وتصور شهري على الأقل وذلك من أجل تسهيل طريقة التعامل مع الأسرة الإعلامية والسلطات والجمهور أيضا باعتبار أنّ "فنون وثقافة" مؤسسة عمومية وتعمل وفق لقوانين الدولة.

من جهته، تحفظ منشط برنامج "صدى الأقلام" الإعلامي والكاتب عبد الرزاق بوكبة عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام حول الموضوع، واكتفى فقط بالتوضيح على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك". وقال في الإعلان: "يعلن فضاء "صدى الأقلام" عن تأجيل موعد السبت القادم، ريثما يتم ضبط البرنامج الخاص بالثلاثي الثاني، وذلك لدواع تتعلق بالسياسة الإعلامية لمؤسسة فنون وثقافة، وسيتم الإعلان عن العودة فور ضبط الأمور".