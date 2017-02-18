تعرض رونو الجزائر في الطبعة الـ 11 من صالون إيكيب أوتو، الذي يقام حاليا في قصر المعارض، معرفتها وخبرتها في مجال خدمات بعد البيع، عبر علامتها للطلاء وتوابعه إيكسيل (Ixell)، وموتريو (Motrio) علامتها لورشات ومستودعات قطع الغيار.
وأكدت "رونو الجزائر" في بيان لها أنها تقدم أفضل خدمات الطلاء لهياكل السيارات في ورشاتها، من خلال اعتمادها على أفضل وأجود أنواع الطلاء التي تقوم بحماية الهيكل بالإضافة إلى ضمان اللمعان الدائم، وذالك من خلال اعتمادها على علامتين مشهورتين على غرار علامة "إكسيل" التي اعتمدها الصانع الفرنسي رونو في طلاء سياراته منذ سنة 1976، والعلامة متواجدة اليوم في 15 دولة وهي تتميز بتقديم حماية ولمعان وجاذبية لهياكل السيارات.
وتعرض رونو في جناحها أيضا العلامة الفرنسية لقطع الغيار "موتيريو"، وهي العلامة التي تم إطلاقها سنة 1998، وتعتني بضمان أجود أنواع قطع غيار السيارات بمختلف أنواعها وأجزائها وهي متواجدة في 35 دولة، ومنتشرة أيضا في السوق الجزائرية من خلال أزيد من 150 نوع من السيارات، وهي متواجدة أيضا في 11 ورشة متعددة العلامات.
ويعتبر صالون "إيكيب أوتو 2017" الذي يقام في الوقت الحالي في قصر المعارض الصنوبر البحري، من أهم المناسبات التي تضمن تقديم أحسن خدمات ما بعد البيع، ويتميز هذا الصالون بمشاركة متميزة لرونو.
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من خلال علامتي إيكسيل ومورتيرو في صالون "إيكيب أوتوّ"
"رونو الجزائر" تعرض تجربتها في طلاء السيارات وقطع الغيار
ب .ح
تعرض رونو الجزائر في الطبعة الـ 11 من صالون إيكيب أوتو، الذي يقام حاليا في قصر المعارض، معرفتها وخبرتها في مجال خدمات بعد البيع، عبر علامتها للطلاء وتوابعه إيكسيل (Ixell)، وموتريو (Motrio) علامتها لورشات ومستودعات قطع الغيار.
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وأكدت "رونو الجزائر" في بيان لها أنها تقدم أفضل خدمات الطلاء لهياكل السيارات في ورشاتها، من خلال اعتمادها على أفضل وأجود أنواع الطلاء التي تقوم بحماية الهيكل بالإضافة إلى ضمان اللمعان الدائم، وذالك من خلال اعتمادها على علامتين مشهورتين على غرار علامة "إكسيل" التي اعتمدها الصانع الفرنسي رونو في طلاء سياراته منذ سنة 1976، والعلامة متواجدة اليوم في 15 دولة وهي تتميز بتقديم حماية ولمعان وجاذبية لهياكل السيارات.
وتعرض رونو في جناحها أيضا العلامة الفرنسية لقطع الغيار "موتيريو"، وهي العلامة التي تم إطلاقها سنة 1998، وتعتني بضمان أجود أنواع قطع غيار السيارات بمختلف أنواعها وأجزائها وهي متواجدة في 35 دولة، ومنتشرة أيضا في السوق الجزائرية من خلال أزيد من 150 نوع من السيارات، وهي متواجدة أيضا في 11 ورشة متعددة العلامات.
ويعتبر صالون "إيكيب أوتو 2017" الذي يقام في الوقت الحالي في قصر المعارض الصنوبر البحري، من أهم المناسبات التي تضمن تقديم أحسن خدمات ما بعد البيع، ويتميز هذا الصالون بمشاركة متميزة لرونو.