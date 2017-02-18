شب حريق مهول بقاعة الحفلات الوحيدة ببلدية وادي الماء دائرة مروانة ولاية باتنة، زوال الأربعاء، و سرعان ما امتدت ألسنة اللهب و أتت على كامل محتويات القاعة.
وحسب مصادر محلية فإن الحريق وجد في بساط التدريبات و هو من مادة "الطارطان" المخصص لتدريب رياضة الكاراتي مادة سهلة للاشتعال كما أتت النار على بعض الأغراض البسيطة المتواجدة بالقاعة التي كانت تخصص أحيانا لإقامه المعارض الثقافية و النشاطات الفنية المتنوعة.
وكانت مصالح الشرطة أوفدت فريقا من الشرطة العلمية للوقوف على أسباب الحادثة بعدما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماده مساءا. و فيما تجهل الأسباب الحقيقية للحريق مع ترجيح فرضية الشرارة الكهربائية، عزم سكان البلدية على البدء في حملة تطوعية لتنظيف القاعة من مخلفات الحريق في انتظار تدخل السلطات المحلية بعملية لترميم و صيانة هذا المرفق الثقافي و الرياضي بالمدينة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1الإشاعات تفرض على السائقين ملصقات غير قانونية
2امرأة تقتل رضيعها "للتقرّب به إلى الله"!
3الجزائر تملك مخزونا مائيا بالجنوب يكفي لـ 40 قرنا
4تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بأزفون
5غاضبون يغلقون مقر بلدية الدبداب الحدودية ويطالبون بحضور "المير"
Français English
الرأي
حبيب راشدين
باعٌ طويل يسرح بإسلام سياسي قاصر
عبد الرزاق قسوم
هل اعترفوا بذنبهم؟
محمد بوالروايح
هل سيؤدِّي التعديل الدستوري إلى إصلاح البرلمان؟
سلطان بركاني
ثقافة "شيّ الدّولة"!
جمال لعلامي
اسرق.. احرق!
قادة بن عمار
قولوا الحقيقة للشعب!
سيليم قلالة
لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
جمال لعلامي
عرّوا سيقانكم!
صالح عوض
إبعاد فلسطين عن المحاور
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
حريق يتلف قاعة الحفلات بالكامل في بلدية وادي الماء بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
شب حريق مهول بقاعة الحفلات الوحيدة ببلدية وادي الماء دائرة مروانة ولاية باتنة، زوال الأربعاء، و سرعان ما امتدت ألسنة اللهب و أتت على كامل محتويات القاعة.
تغطيات ذات صلة
حريق يتلف قاعة الحفلات بالكامل في بلدية وادي الماء بباتنة
التلقيح الوطني ضد الحصبة والحصبة الألمانية يرعب الأولياء
توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير مخابئ وقنابل تقليدية
ندرة حادة لشرائح قياس السكري في الصيدليات
منحرفون يقتلون شابا ويلقون الجثة في مزرعة بتيبازة
وحسب مصادر محلية فإن الحريق وجد في بساط التدريبات و هو من مادة "الطارطان" المخصص لتدريب رياضة الكاراتي مادة سهلة للاشتعال كما أتت النار على بعض الأغراض البسيطة المتواجدة بالقاعة التي كانت تخصص أحيانا لإقامه المعارض الثقافية و النشاطات الفنية المتنوعة.
وكانت مصالح الشرطة أوفدت فريقا من الشرطة العلمية للوقوف على أسباب الحادثة بعدما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماده مساءا. و فيما تجهل الأسباب الحقيقية للحريق مع ترجيح فرضية الشرارة الكهربائية، عزم سكان البلدية على البدء في حملة تطوعية لتنظيف القاعة من مخلفات الحريق في انتظار تدخل السلطات المحلية بعملية لترميم و صيانة هذا المرفق الثقافي و الرياضي بالمدينة.