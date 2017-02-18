حريق يتلف قاعة الحفلات بالكامل في بلدية وادي الماء بباتنة

شب حريق مهول بقاعة الحفلات الوحيدة ببلدية وادي الماء دائرة مروانة ولاية باتنة، زوال الأربعاء، و سرعان ما امتدت ألسنة اللهب و أتت على كامل محتويات القاعة.

وحسب مصادر محلية فإن الحريق وجد في بساط التدريبات و هو من مادة "الطارطان" المخصص لتدريب رياضة الكاراتي مادة سهلة للاشتعال كما أتت النار على بعض الأغراض البسيطة المتواجدة بالقاعة التي كانت تخصص أحيانا لإقامه المعارض الثقافية و النشاطات الفنية المتنوعة.

وكانت مصالح الشرطة أوفدت فريقا من الشرطة العلمية للوقوف على أسباب الحادثة بعدما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماده مساءا. و فيما تجهل الأسباب الحقيقية للحريق مع ترجيح فرضية الشرارة الكهربائية، عزم سكان البلدية على البدء في حملة تطوعية لتنظيف القاعة من مخلفات الحريق في انتظار تدخل السلطات المحلية بعملية لترميم و صيانة هذا المرفق الثقافي و الرياضي بالمدينة.