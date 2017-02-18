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استقطاب متسارع للجنود السابقين
الصحراء تستنفر الجيش المغربي
كشفت مراجع إعلامية، الأربعاء، عن حالة "استنفار قصوى" في القوات المسلحة الملكية المغربية، أين أجرى الدرك الحربي اتصالات مكثفة مع عدد من الجنود السابقين عقب 72 ساعة على سيطرة الدرك الوطني الصحراوي، قبل 72 ساعة على منطقة "الكركرات" الواقعة جنوب الصحراء الغربية المحتلة.
استنادا إلى ما ذكره موقع "مملكة بريس"، فإنّ عددا غير محدود من الجنود تلقوا استدعاءات من أجل الالتحاق بمقرات الدرك الحربي على مستوى القيادات الجهوية لتسجيل حضورهم، وأفيد أنّ الـ48 ساعة الأخيرة شهدت مطالبة عناصر الدرك للملتحقين بصورتين شمسيتين ونسخة من البطاقة الوطنية ورقم الهاتف المحمول وشهادة طبية في حال وجود أمراض عادية أو مزمنة أو إصابات أو تعرّض بعضهم إلى حوادث سير أو شغل .
وجرى التركيز على أنّ عمليات تفقد الأوضاع الاجتماعية والصحية للجنود المغادرين والمتقاعدين تتم عادة في أوقات متفرقة من السنة (مرة كل ستة أشهر، دون إثارة الانتباه)، إلاّ أنّ "الأمر مختلف هذه المرة"، وجرى تسويغ ذلك بـ "حرص عناصر الدرك الحربي على تدوين المعطيات الجديدة والتأكيد من العناوين والهواتف الجديدة، فضلا عن كون الدرك طلب من الجنود الملتحقين بالمقرات بالإدلاء بمعلومات عن زملائهم وإذا ما كانوا يعرفون الجهة التي انتقلوا لها داخل وخارج المغرب" .
ونقل الموقع المذكور، أنّ بعض الجنود طرحوا أسئلة على عناصر الدرك الحربي من أجل معرفة ما يجري بالضبط، وإذا ما كان الأمر يتعلق بالعودة إلى الصحراء، دون أن يتلقوا إجابات، في وقت جرى ربط هذا الحراك بـ "الاستفزازات الأخيرة لعناصر البوليساريو بمنطقة الكركرات"، كما جرى إقحام ما نُعت "تهديد قياداتها بحمل السلاح والدخول في حرب على المغرب وهو التطور الذي وصل ردهات الأمم المتحدة" .
وكان الاحتلال المغربي سحب قواته من المنطقة إياها، بناء على تعليمات العاهل "محمد السادس"، بعدما وصف الأمين العام الأممي "أنطونيو غوتيريس"، الجمعة، الوضع في "الكركرات" بـ "الخطير"، وأظهر شريط فيديو مرابطة الدرك الصحراوي في المكان الذي ظلت تتموقع فيه قوات الاحتلال المغربي.
وفي بيان للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، شدّدت الأخيرة على أنّ الوضع في منطقة "الكركرات" ليس حالة معزولة وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار وضعية مسلسل تصفية الاستعمار بكامله بالطريقة التي تسمح بتجاوز الوضعية الحالية، وذكرت الجبهة أنّه يوم وقف إطلاق النار (6 سبتمبر 1991)، "لم تكن هناك في الكركرات أي طرق ولا حركة تجارية بين جدار الاحتلال المغربي والحدود مع موريتانيا، ووجود هذا النوع من الاتجار اليوم هو انتهاك لوضع الإقليم ووقف إطلاق النار".
واعتبر البيان، قرار المغرب إبعاد قواته مئات من الأمتار، قرب منطقة الكركرات، هو "ذر الرماد في الأعين وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه لما يقارب من ثلاثة عقود، وعدم السماح بتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية"، وتابع البيان: "يبقى من مسؤولية المغرب وحده الوضعية وكل ما ينجر عنها، بسبب منعه تنفيذ خطة التسوية، ورفضه التفاوض، مما يعيق جهود المبعوث الشخصي، والطرد على هواه للمكون الإداري والمدني للمينورصو، وانتهاكه دون عقاب حقوق الإنسان ونهبه الموارد الطبيعية للإقليم".
وانتهت جبهة البوليساريو إلى إبراز مشاطرتها الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي قلقهما ودعوتهما إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع "جبهة البوليساريو" و"المملكة المغربية " قبل 26 عاما كجزء من خطة التسوية الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، وذكر البيان أنّ ذلك من شأنه أن يتوّج بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية واحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في الاستقلال.
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:181
ضرب عنيف قاس مهين متنوع وبأثر رجعي سيتعرض له نظام المخزن في المملكة العلوية اذا تعدى على الجار الصحراوي حقرة منه لقلة عدد وعتاد الشعب الصحراوي البطل والشعب الجزائري يملك اليوم كل الاسباب لمشاركة جيشه في تأديب المخزن اللعين واجتثاثه كأحد الاهداف وتحرير الرعية المغلوبة على امرها منه وهذه امنيتهم فالشعب الجزائري علم اخيرا بعد عقود من النية تجاه جار السوء والسموم والحقد والتابعة والحسد والعبث والعداء والجنون والذي قام بتعبئة الشعب الحزائري في واقع الامر تجاه هذا الجار الوضيع هو الاستفزازات المخزنية
2017/03/01 على 21:55
ما دامت الجزاءر واقفة لا خوف على اخواننا الصحراوين و سيطرد المخزن بالمطرق فقط
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:192
مثل النباح الإعلامي الهستيري الجنوني اليومي على مدار الاسبوع والشهر والسنة في مختلف وسائل الاعلام وحتى على النت بكتائب من الكلاب في مواقع التواصع وفي مدونات خاصة ومثل تدنيس راية الشهداء على يد عبيد مالك بلادهم ومثل أطنان الزطلة ومثل التابعة المزمنة منهم لنا ومثل اشياء كثيرة اما على مستوى القيادة وبسبب الخيانات المخزنية التاريخية للجزائر ودعمه الارهاب بالمأوى والسلاح والمتفجرات وبمحاولات عرقلة عمل الجزائر حل مشاكل على حدودها فأعتقد ان قيادة الجزائر تحضر مفاجآت غير متوقعة مهما حاول اللَعين تخيلها
عميمي2017/03/01 على 22:20
عن أي سيطرة تتحدثون????المغرب سحب جيشه من الحدود الموريتانية بطلبمن الاين العام الأممي....أما عن الحرب فلا ريب فيها وستأتي على الأخضر واليابس دون اسثناء والعبرة بالخواتيم
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:193
اذن الشعب الجزائري لا يحتاج لتعبئة وإن كان اجراء ضروري في الحالات القصوى ولكن يكفي فقط تذكيره بعقود من العداء المختلف الانواع والاشكال الصادر من وراء حدوده الغربية والجهة الدولية التي تقف وراء هذا العداء وما سببته من مآسي أمنية واجتماعية ارهاب ومخدرات بتنفيذ هذا الجار العميل ناهيك عن انحطاطه الاخلاقي ولن يحتاج ملايين الشباب الذين ادوا الخدمة الوطنية وغيرهم الى طائرات لقطع آلاف الكلمترات فبضعة سويعات وعلى وسائل نقله الخاصة فقط تكفي للتواجد في عين المكان كما حدث غداة الاستقلال عندما صد غدر اللَعين
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:194
بالمقابل نجد ان التعبئة التي فرضها القصر على الرعية طيلة عقود ضد الجزائر لم تنتج سوى عقدة نقص تجاه كل ما هو جزائري والتعياش لمول المروك وعائلته وهذا لن ينفع في الحالات القصوى ومع التطورات الحاصلة فإن شعب الريف لن يخسر الجزائر التي يتمنى ان تسانده في قضيته ويحاربها الى جانب العلويين كما ان هناك شريحة واسعة من المراركة تتمنى ان تحارب الجزائر بلادهم لعلمهم أن نهاية النظام الذي يجثم على انفاسهم سيكون زواله على يد الجزائر بهذه الحرب فلم يبقى سوى عبيد الميليشيات العلوية الوسيمين وهذا جيد لعزاب خصومهم
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:195
وفي نفس السياق بيان الكيدورسي بخصوص تراجع الميليشيات الفرنسية (القوات المخنثة العلوية) في القرقارات وراء جدار الجبن يُظهر بوضوح ان باريس هي من يقف وراء القرار والذي اتخذ مباشرة بعد ان قام الطرف الصحراوي باجراءات ميدانية تتجه الى غلق الحدود بين بلاده وموريتانيا وبموافقة نواقشط طبعا دعما منها للقضية الصحراوية ولن تخسر موريتانيا اي شيء بعد فتح معبر حدودي مع الجزائر تعويضا للسلع المغربية الرديئة فضلة المصدرة لاوروبا ومصحوبة بشاحنات الزطلة بسلع جزائرية اكثر جودة وباقل تكاليف وخالية من اي عبث او مشاكل
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:206
ولكي لا يبدو تراجع الميليشيات الفرنسية الى داخل جدار الجبن على انها هزيمة وهذه هي حقيقة الامر كما يظهر بوضوح قام مول المراركة بمكالمة هاتفية مع غوتيريز للتغطية على هذه الهزيمة باعطاءها صبغة تصرف حكيم بغطاء اممي وبغية دفع الامم المتحدة كذلك الى الضغط على جيش التحرير الصحراوي كي يتراجع هو ايضا والعودة الى الوضع السابق لما قبل محاولة توسع الاحتلال خارج جدار الجبن وهذه المناورة المثيرة للشفقة تبين بشكل واضح ان الإحتلال وصل بخزعبلته الاخيرة في القرقارات الى طريق مسدود ووجد نفسه يستجدي اسياده في باريس
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:207
نقطة اخرى غاية في الاهمية يمكن ملاحظتها اذا دققنا جيدا في طريقة تحرك كلاب الإحتلال في الصحراء الغربية وهي ان القوات المخنثة الملكية لا يمكنها التحرك خارج جدار الجبن يعني ان في حالة حرب سوف تكون الميليشيات الفرنسية العلوية في وضع دفاع فقط وراء جدار الجبن ولن تفكر في التوسع لان لا جدار آخر تختبيء وراءه خارج جدار الجبن الذي تختبيء وراءه حاليا وشاهدنا جميعا حتى وراء الجدار كيف كانت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تصطاد جرذان الfar داخل خنادق جدار الجبن نفسه قبل التوقيع على اتفاقية وقف اطلاق النار
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:208
وبهذا يكون الإحتلال قد سقط في الفخ وكشف عن نفسه نقاط ضعفه الكثيرة من حيث لا يدري اولاها خشيته من ان تغلق السلطات الصحراوية المسيطرة على القرقارات الحدود مع موريتانيا وهو الشيء الذي سيشكل له ضربة قاصمة من الجانب الاقتصادي ما سيدفعه على خرق آخر لوقف اطلاق النار وهذه المرة بشكل اكبر ومباشر بالاتجاه الى تحييد القوات الصحراوية من المنطقة عسكريا ولكنه لن يفعلها رغم تفوقه عددا وعتادا بسبب جبنه وعدم قدرته على المواجهة خارج جدار الجبن وهذه نقطة ضعف اخرى وهنا تكمن مشكلته في حال غلق الصحراويين حدود بلادهم
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:209
وكما يعلم الجميع ان القرار في المملكة العلوية المحمية الفرنسية بحسب اتفاقية اكس ليبان هو بيد باريس فقط وفقط في مثل هكذا مسائل اقليمية ودولية والاخيرة اي فرنسا هي من تدعم الاحتلال العلوي في الصحراء الغربية وحتى للاحتلال العلوي في الريف وهذا موضوع آخر يشبه القضية الصحراوية جوهريا لكنه يختلف عنها نسبيا في بعض الجوانب اذن فرنسا هي من يحتل الصحراء الغربية بميليشياتها العلوية المخنثة وفرنسا هي من يعطل مسار التسوية وفرنسا هي الآمر الناهي في مملكة العلويين عن طريق اشخاص يحملون جنسيات ثلاثية اما العلويين
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2110
فهم مجرد واجهة ووجودهم وغيابهم سيان والدليل لا احد منهم متواجد في مملكتهم على مدار السنة إلا شركاتهم المفترسة التي تديرها لهم حاشية معروفة متصلة بباريس مباشرة حتى ان هذه الحاشية وهم الحكام الفعليين للمملكة لديهم اقارب في الحكومة الفرنسية نفسها وما اريد ان اقوله هو ان الاحتلال العلوي في الصحراء الغربية هو احتلال فرنسي وان القرار بشأنها هو قرار باريس وان المخزن يفتقد لأي ارادة في الموضوع وحتى مول المراركة السابق قالها بنفسه انه يذهب لباريس من اجل الاوامر التي سماها النصائح اولا ثم من اجل شيء آخر
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2211
وتخشى فرنسا على محميتها العلوية من الضرب المبرح على يد جيش التحرير الصحراوي الذي اذل الفار في وقت سابق وبإمكانيات جد متواضعة رغم مشاركة القوات الفرنسية خاصة الجوية الى جانب الميليشيات العلوية الفرنسية ومن نتائج الحرب 36 ألف قتيل في صفوف عبيد القصر وآلاف الجرحى والمعطوبين و14 ألف اسير وخسائر اقتصادية جمة وانعكاسات اجتماعية كارثية رغم دعم جهات عربية للعلويين بالمال لكنه كان يذهب لجيوب القصر وليس للحرب وكل هؤلاء القتلى والجرحى والاسرى رمي بهم كالكلاب لا حقوق ولا اي شيء ليتأكدوا اخيرا انهم مجرد عبيد
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2212
خشية فرنسا من ان تتعرض قوات النظام الذي يسير محميتها الى الضرب المهين من قِبل قوات جبهة البوليساريو لعلم باريس ان ميليشياتها اي القوات العلوية المؤنثة ستنهم مؤكدا كما كان الامر في كل معركة يخوضها اسود الصحراء على قوات الفار لولا ان حماها في الوقت البدل الضائع جدار الجبن الصهيوفرنسي من الهزيمة الكاملة والشاملة وتراجعها الى حيث جائت وبهزيمة ميليشيات باريس سيصبح هدف المراركة هو القصر عن طريق نفس الجحش المنهزم في الصحراء الغربية على يد الشعب الصحراوي الممثل في جبهة البوليساريو وجيش التحرير الصحراوي
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2213
وبالرجوع الى مسئلة القرقارات والتي هي جزء من المسئلة وليس كل المسئلة بطبيعة الحال وخلاصة القول عن هذا الموضوع وبانسحاب الفار يمكن القول ان الطرف الصحراوي انتصر انتصارا ميدانيا تاريخيا كبيرا آخر غداة الانتصار القاري باعتراف الاحتلال بدولته داخل الاتحاد الافريقي وغنم بانتصار القرقارات شيء كان لم يمكن ليتحقق بسهولة احتراما لاتفاقية وقف اطلاق النار وتنظيم استفتاء تقرير المصير لولا استفزازات الاحتلال الغبية وهذا النصر يكمن في تواجد البوليساريو على شواطيء بلاده وكذلك على حدود بلاده مع شقيقته موريتانيا
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2214
ولن يسحب الطرف الصحراوي قواته من القرقارات المحررة من دون اطلاق رصاصة واحدة بسبب صرامة السلطات الصحراوية السياسية والدبلوماسية وشجاعة قيادة وافراد الجيش الصحراوي امام جبن الاحتلال بانسحابه المناوراتي المفضوح والذي لا يعني الطرف الصحراوي كما يقول ساسة ومحللين صحراويين بل ستبقي السلطات الصحراوية على قواتها في عين المكان وترفع من مستوى المراقبة اكثر بتنصيب مراكز حدودية جمركية وعسكرية ولاحقا سيكون هناك من دون ادنى شك عمل في نفس الاطار والسياق على الشواطيء تشديدا للرقابة وتثبيتا للسيطرة وحماية للنصر
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2315
بالمقابل يسجل الاحتلال العلوي هزيمة اخرى مذلة ومهينة ومدوية على كم من صعيد عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا بتراجع القوات المؤنثة وبعدم تحقيق اي مكسب دبلوماسي وبتعقيد امره اقتصاديا على الارض وايضا مع الرأي العام المحلي الذي يتعرض كما جرت العادة لغسل الدماخ بالضخ الاعلامي وبنفس الابواق التي تجيد تحويل الهزيمة الى انتصار مثل هزيمة الاتفاق التجاري مع اوروبا التي حولتها ابواق القصر الى انتصار رغم انها هزيمة كبيرة ومغالطات كثيرة تقوم ابواق المخزن بحشوها عنوة في مخيخات رعية ثلثها غبي وثلها مزطول وثلها جاهل
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2316
لكن بعيدا عن الاوهام والخزعبلات التي دأبت ابواق القصر التطبيل والتزمير بها واحتراما للعقل السليم من طرف كل من يريد فعل ذلك ننظر الى النتائج بعين الواقع نجد ان الذي ذكرناه سلفا هو الملموس على الارض وليس ترهات الابواق اي ان الذي يتواجد في القرقارات هي القوات الصحراوية والهارب الى وراء جدار الجبن هي القوات العلوية ومن بات يسيطر على المنطقة ومسالكها وشواطئها هي القوات الصحراوية ومن هو ينبح من بعيد يستجدي عواصم العالم والامم المتحدة هو الاحتلال العلوي في بقية الاراضي الصحراوية المحتلة وراء جدار الجبن
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2317
وبالموازات مع عملية غسل الدماغ التي يقوم بها اعلام القصر على الرعية المغلوبة وبسبب الأزمة النفسية الحادة التي يعاني منها القصر تجاه الجزائر وبسبب ايضا عقدة النقص المزمنة التي يشعر بها المخزن امام الطرف الصحراوي في النزاع انطلقت بفعل هذه الهزيمة في القرقارات موجة التهجم على الجزائر ودون اي سبب فقط لانها تدعم القضية الصحراوية ولكن لو نظرنا من زاوية اخرى سنجد ان اعلام القصر يتهجم على الجزائر بإيعاز من باريس التي تدعم الاحتلال لنخلص الى ان النزاع الصحراوي نزاع تحرري استعماري جزائري فرنسي على التوالي
SoloDZ - الاحتلال سقط في فخ عر سوءته كشف نقط ضعغه وطريحة الكلاب بانتظاره2017/03/01 على 21:2318
و واهم ومجنون وغبي من يظن او يعتقد او ينتظر او حتى يتخايل ان السلطات الصحراوية السياسية والعسكرية ستتراجع قيد انملة عن انتصارها الميداني والدبلوماسي والمعنوي الذي حققته مسايرة للانسحاب المذل والمهين للقوات المؤنثة العلوية الى ما وراء جدار الجبن اي تلبية لرغبة الاحتلال في الرجوع الى الوضع السابق بل الذي سيحدث هو مزيدا من الانتصارات والتقدم للقضية الصحراوية وعلى كل الاصعدة والمستويات مع مزيد من الهزائم والصراخ في الجانب الآخر من شد الألم ناهيك عن الاوضاع الداخلية الكارثية المتنوعة والثورة في الريف
سيدروحو......... - جزائرستان............2017/03/01 على 21:4019
حلقة جديدة من حلقات المسلسل.........................
2017/03/01 على 21:4320
C'est ce qu'il faut pour les esclaves du roi
La liberté se paye chers freres Sahraouis
2017/03/01 على 21:4421
ما فهمتش ؛هذه الصورة تع الجيش المغربي أم للأكراد أم للصحراويين ؛شكلهم شوية غريب بهذه الملابس و حاطين لباس للرأس يشبه اللباس الشيعي ؛بسيطة حسب الصورة لا أضن أنهم قادرون على إلحاق الهزيمة بالصحراويين ؛بحبتين بيض يضربونهم يهربون ؛الصحراويين شجعان لمن لا يعرفهم في ميدان المعركة ؛والله شعب نبيل وفي ميدان القتال يتحرك كأنه سنجاب بلياقة و رشاقة وعندهم نوع من الذكاء الفطري غريب ،أما فصاحة و اللسان والله ما تشبع الجلوس معهم ؛حديثهم حلو وجميل ؛أنا عشت معهم وأعرفهم
ر2017/03/01 على 21:4522
المخزن المتصهين يلعب بالنار و يحرض على اشعال فتيل الحرب رغم انه ليس اهلا لها . ربما يتجه الى تحريض اصدقاءه خصوصا حاميته فرنسا الى التحرريض على البوليساريو انه منظمة ارهابية لان فرنسا لن تسمح بفقدان المغرب لسواحل الاطلسي لان فيه تهديد لنفوذه في غرب افريقيا
أمير - خير الكلام ما قل و دل2017/03/01 على 21:5723
هذا هو الكلام الذي يجب أن يقال للمحتل .....إما و إما .... و على المحتل أن يختار نقطة السطر .
elarabi - sahara marocain2017/03/01 على 22:0124
عقلية متحجرة لم تفهم الواقع الدى أصبحت عليه المنطقة .فمغرب السبعينيات ليس هو المغرب الحالى وجزائر الأمس ليست هي جزائر اليوم والبوليساريو لازالت فى مكانها تطالب بالأنفصال تحث دريعة الأستفتاء وتقرير المصير .وهو حلم البعض الدى روادطيف مخيلتهم فأنجبو جنين ميتا .أنهكتهم وأنهكت شعوبهم
لقد ماتو وتركو سرطانا ينخر المنطقة .
فهل قدرنا أن ،أكل بعضنا البعض .بسبب تحجر عقول وقلوب بعض المسؤولين الدين لايهمهم سوى ملئ حساباتهم البنكية .
ALGERIAN2017/03/01 على 22:0225
الحدود موضوع مفروغ منه ؛كانت مفتوحة راح يتذاكى وعمل عملية إرهابية و نسبها للجزائر ضناً منه أن الحيلة تنطلي علين؛ثم تعامل بقلة أدب مع زوار وسواح وتجار جزائريين أقتحم البوليس غرفهم في الفنادق ورمى حاجياتهم من النوافد وتركهم ينتظرون 24 ساعة في المراكز الحدودية وفيهم حتى من ضيعت جنين عمره 4 أشهر وهذه لن ننساها له ،أحنا لسنا غجر حتى يجرؤ أحدهم على الإساءة إلينا ويضن أنه لن يدفع الثمن ؛من يغلط في الجزائر لو بكلمة سؤ سيدفع الثمن بأي طريقة ولو بعد مليار سنة ؛قدرنا عالي وعندنا عزة نفس وعمرنا نسئ للناس
2017/03/01 على 22:1226
البدء في إطلاق النار واجب وطني لتحرير
الوطن الصحراوي من الإحتلال المخزني
و قضية استدعاء الإحتياط المغربي
يمكن تكون صحيحة و ممكن مجرد استعداد نفسي
و مداخلات المخابرات المغربية لتحضير الشعب المغربي
لما هو آت بالتأكيد و سلطات الصحراء الغربية ألا تتردد
و لا تراجع مواقفها و تحضر نفسها و شعبها لحرب تحرير
لن تكون طويلة .
mohamed_a
DERFAG - Lausanne2017/03/01 على 22:2327
اليوم عليكم ياأحـرار الصحراء الغربية أن تتعــلموا الدرس وتأخذوا الحيطة والحذر.
كل مـا أخذ غصـبـاً وطغـيانـاً بالسلاح يـسترجع بالسـلاح. لا هيـءة الأمم المتحدة ولا أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا حتى جامعة الدول العربية. كلهم بزنسـيين و منتهزي فـرص. السلاح والتوكل على الله . وإذا وجد المخزن نفسه في مـأزق وطلب الحـوار ، فــاطـلبوا بلــد محـايد ، ولا مصـافحة ولا ابتسـامة ولا ضـحك.ولاتـوقيف النـار.اتـركـوا رصـاص الثوار يزغـرد في أجساد عمـلاء المخـزن،واجـلسواعلى طـاولة المفـاوضـات،ولاتسمـحوا في شبر .