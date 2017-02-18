العثور على قنبلة تقليدية بالبليدة

عثر عمال مقاولة مكلفة بحفر قنوات لمد الأسلاك الكهربائية الأرضية ذات الضغط العالي، مساء الثلاثاء،على قنبلة تقليدية ناسفة بالقرب من وادي الشفة وتحديدا بمزرعة يوسفي عبد القادر المسماة حوش شولي بجوار الناحية العسكرية الأولى، ليتم أبلاغ السلطات المختصة التي انتقلت إلى عين المكان وتبين أن القنبلة مصنوعة من قارورة غاز تلحيم من نوع ستيلان.

وحسب مصادر "الشروق" فان القنبلة تعود لسنة 1997، فيما تولت فرقة خاصة تابعة للجيش الوطني الشعبي تفجير القنبلة التقليدية، فيما خلف دوي الانفجار حالة من الذعر وسط المواطنين.