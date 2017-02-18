بختي عبد القادر.. شاب في الـ33 من العمر من مدينة سيق في ولاية معسكر، ومع مرور السنين بين الطفولة والشباب، يقول عبد القادر إنه شعر بأن له موهبة فريدة من نوعها ليست متاحة لأي كان على الأقل إلى حد الآن. وهي جر الأثقال خاصة السيارات والشاحنات والجرارات بأسنانه.
ففي عامه 18، بدأ الشاب يشعر بأنه يحس بقدرة خارقة للعادة وهي إمكانية جر الأثقال ورفعها إلى الأعلى بأسنانه، ما جعله يزور الطبيب الذي نصحه بالاستمرار في جر الأثقال مع الابتعاد عن حملها درءا لأي مخاطر محتملة. وشرع عبد القادر في تكرار موهبته قبل الجهر بها أمام الجميع وإبراز قدراته في جر الحافلات والجرارات وعدة سيارات مربوطة مع بعضها حتى أصبح حديث العام والخاص عبر كامل التراب الوطني. ومن ثم أصبح قبلة للفضوليين ووسائل الإعلام، ووجهت له عدة دعوات من خارج الوطن على غرار تونس وتركيا. الشاب الذي أصبح أبا لبنت قبل أشهر قال إنه "يرغب في دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية"، حيث وجه طلبا إلى مدير الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تمكينه من الوصول إلى الطائرة للقيام بتجربة جر طائرة في المدرج. وإن تحقق الأمر فحتما الوصول إلى الباخرة هو الهدف الموالي، حسبه.
أصدقاء عبد القادر، أكدوا افتخارهم بوجود الشاب بينهم، فهو مفخرة لمدينة سيق وولاية معسكر ككل، لما يتمتع به من المواهب الخارقة للعادة في جر الأثقال بالأسنان، خاصة أنه يوجد من يجر الأثقال، لكن بالرقبة والظهر. ويطلب أصدقاء عبد القادر من السلطات المحلية والعليا مساعدته في البروز والظهور والاستمرار في المنافسة من خلال تسهيل حياته الاجتماعية، حيث يطلب محلا لمزاولة مهنته التي تخصص فيها وهي تركيب كاميرات المراقبة وصفارات الإنذار.
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بختي عبد القادر.. شاب في الـ33 من العمر من مدينة سيق في ولاية معسكر، ومع مرور السنين بين الطفولة والشباب، يقول عبد القادر إنه شعر بأن له موهبة فريدة من نوعها ليست متاحة لأي كان على الأقل إلى حد الآن. وهي جر الأثقال خاصة السيارات والشاحنات والجرارات بأسنانه.
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ففي عامه 18، بدأ الشاب يشعر بأنه يحس بقدرة خارقة للعادة وهي إمكانية جر الأثقال ورفعها إلى الأعلى بأسنانه، ما جعله يزور الطبيب الذي نصحه بالاستمرار في جر الأثقال مع الابتعاد عن حملها درءا لأي مخاطر محتملة. وشرع عبد القادر في تكرار موهبته قبل الجهر بها أمام الجميع وإبراز قدراته في جر الحافلات والجرارات وعدة سيارات مربوطة مع بعضها حتى أصبح حديث العام والخاص عبر كامل التراب الوطني. ومن ثم أصبح قبلة للفضوليين ووسائل الإعلام، ووجهت له عدة دعوات من خارج الوطن على غرار تونس وتركيا. الشاب الذي أصبح أبا لبنت قبل أشهر قال إنه "يرغب في دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية"، حيث وجه طلبا إلى مدير الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تمكينه من الوصول إلى الطائرة للقيام بتجربة جر طائرة في المدرج. وإن تحقق الأمر فحتما الوصول إلى الباخرة هو الهدف الموالي، حسبه.
أصدقاء عبد القادر، أكدوا افتخارهم بوجود الشاب بينهم، فهو مفخرة لمدينة سيق وولاية معسكر ككل، لما يتمتع به من المواهب الخارقة للعادة في جر الأثقال بالأسنان، خاصة أنه يوجد من يجر الأثقال، لكن بالرقبة والظهر. ويطلب أصدقاء عبد القادر من السلطات المحلية والعليا مساعدته في البروز والظهور والاستمرار في المنافسة من خلال تسهيل حياته الاجتماعية، حيث يطلب محلا لمزاولة مهنته التي تخصص فيها وهي تركيب كاميرات المراقبة وصفارات الإنذار.