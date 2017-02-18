انتحار تلميذ بسبب نتائجه الدراسية في سوق اهراس!

عاش سكان مدينة سوق أهراس، مساء الثلاثاء، صدمة كبيرة بعد العثور على جثة تلميذ مقبل على اجتياز شهادة التعليم المتوسط، بمدرسة مالك بن أنس، داخل غرفة بمسكنه العائلي الكائن مقره بحي رباحي نوار بعاصمة الولاية.

وحسب ما علم من محيط الحادثة، فإن الطفل أقدم على عملية الانتحار هذه، بسبب خوفه من عقاب والدته له، بسبب عمله السلبي في امتحانات الفصل الثاني، حيث دخل غرفة والدته وأغلق الباب وقام بشنق نفسه باستعمال خمار والدته، حيث صدمت والدته التي اكتشفت الحادثة، ومن هول المنظر أصيبت بانهيار عصبي.