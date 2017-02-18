الوزير عبد القادر مساهل فتح الحدود مع المغرب غير مطروح حاليا

أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، الأربعاء، أن فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994 غير مطروح حاليا.

ورد مساهل على سؤال خلال حوار مع القناة الإذاعية الثالثة، بشأن إمكانية فتح الحدود مع المغرب، بالقول "الأمر غير مطروح حاليا"، وهو ما يعني أن هذه الحدود المغلقة منذ 33 سنة غير وارد في الأجندة الرسمية.

ورغم هذا الوضع، يقول الوزير أن المغرب يبقى الشريك التجاري الأول للجزائر في المنطقة قبل أي دولة مغاربية وإفريقية مجاورة.