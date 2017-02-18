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الوزير عبد القادر مساهل
فتح الحدود مع المغرب غير مطروح حاليا
أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، الأربعاء، أن فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994 غير مطروح حاليا.
ورد مساهل على سؤال خلال حوار مع القناة الإذاعية الثالثة، بشأن إمكانية فتح الحدود مع المغرب، بالقول "الأمر غير مطروح حاليا"، وهو ما يعني أن هذه الحدود المغلقة منذ 33 سنة غير وارد في الأجندة الرسمية.
ورغم هذا الوضع، يقول الوزير أن المغرب يبقى الشريك التجاري الأول للجزائر في المنطقة قبل أي دولة مغاربية وإفريقية مجاورة.
سيدروحو......... - جزائرستان............2017/03/01 على 21:441
رمز من رموز التخلف ............
2017/03/01 على 21:512
لا لفتح الحدود الى الابد ماذا تنتظرون من ان ياتكم من العبيد سوا الفسق و الشعوذة و المخذرات
------------Il ne faut pas contaminé l'Algérie par cette pourriture d'esclaves--------------
بلقاسم2017/03/01 على 21:513
....إخواننا المغاربة هنا وإخواننا الجزائريون هناك.....والفاصل بيننا وهمي ...ولا شأن لهم بالحكومتين لا هنا ولا هناك.....النظامان فاسدان.....
2017/03/01 على 21:524
افتحوا الحدود علينا خلونا نعملو تحويسة.
SoloDZ2017/03/01 على 21:535
لماذا لا يتكلم ساسة الجزائر بصراحة في ما يخص الحدود مع مملكة العلويين ويقولون ان فتح الحدود مرتبط بنظام جمهوري في المغرب الصغير على غرار بقية دول المغرب الكبير حتى يكون التكامل والانسجام ويكون حقاً وفعلاً مغرب الشعوب وانظروا فقط الى راية العلويين فكل اَعلام الدول المغاربية تحمل نجمة وهلال إلا راية الماريشال ليوطي تحمل نجمة غريبة رغم ان شكلها ومصدرها وتعريفها لم يعد خافيا على احد لذا فعلى جيراننا في ضيعة العلويين ان يختاروا دون نفاق بين اسيادهم العلويين في دويلة فقيرة ضائعة وبين التكامل المغاربي
حروشي - ALGERIA2017/03/01 على 22:016
ليس فقط غلق الحدود و انما طرد جميع لمراركة من اراضينا . ابتداءا بالسفير الى عمال الجبس.
2017/03/01 على 22:017
حاليا وللأبد
hamza - chelghoum.laid2017/03/01 على 22:028
على بركة الله فتح الحدود بين الشقيقين قريبة جدا.
2017/03/01 على 22:149
صدقت يا وزير, فتح الحدود لا يخدمكم انتم والبارونات معكم المدعمة التي تهرب ما تستورده ببلادنا للمغرب وسلعنا تجدها مجددا بالمدن الشرقية للمغرب كدليل النفاق المفضوح وعقليتكم المحجرة وبذهنية الشيوعية تظنون أنفسكم في السبعينات ولا توجد internet وتكذبوا على شعب, رانا خير من جيران والحقيقة الواقع عكس بسبب عدم التشييد ولا تطوير السياحي وحفاظ على احتكار ومافيا التهريب ومجبر للمغترب يدفع 600 اوروا لتلمسان مقابل 200 اروا لوجدة بصيف.
2017/03/01 على 22:1510
الحدود لن تفتح قبل إزالة كل الشوائب
mohamed_a
ml algerienne2017/03/01 على 22:2211
للمعلق رقم 1
الجزائر سيدة افريقيا والبحر المتوسط
اما التخلف فهو عند من يسجد لغير الله وفي بوس يدي وجلابة سيدكم وفي السياحة الجنسية و في زرع المخدرات وادخالها للجزائر وباقي الدول وفي السحر والشعوذة التي تتقنونها ايما اتقان
اما الجزائر فعزتها بدينها الاسلام وبثورتها التحريرية ثم بتشيد الوطن والعلاقات القوية والدبلوماسية الفذة
Lalgerien - Algérie2017/03/01 على 22:2412
En depit de la question saharienne qui empoisonne les relations entre les deux pays voisin et frères, j'aimerais tant en tant qu'algérien voir les frontières ouvertes, puisque pour moi algériens et marocains ne font qu'un seul peuple, mais la vérité amer est que le roi marocain nous a fermé la porte du maroc au moment où nous avions le plus besoin, et venant d'un pays aussi proche est très dur et tant que le maroc continu de l'ignorer la plaie restera ouverte