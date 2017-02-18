نظم المئات، من طلبة الصيدلة، الأربعاء، مسيرة انطلقت بمآرز بيضاء من جامعة باتنة واحد وجابت شوارع المدينة قبل أن تتوقف أمام مقر مديرية الصحة أين سلم المحتجون لائحة مطالب بغرض توجيهها لوزير الصحة.
وكان زهاء 250 طالب وطالبة تجمهروا قرب كلية الصيدلة، رافعين شعارات مناهضة للقرارات الصادرة عن وزير الصحة تحمل عبارة "لا نريد مناشير بل قرارات الوزير" في إشارة لصدور بيان الوزارة دون ختم رسمي أو توقيعي.
وعبر الطلبة عن رفضهم للقرارات الموصوفة بالمبهمة والتي لم تستجب للمطالب الرئيسية للطلبة عبر القطر، ويطالب المحتجون بالتصنيف في السلم 16 بدل 14 المقترح من طرف الوزارة، واجبارية تنصيب مساعد صيدلي حسب رقم الأعمال، وضرورة إنشاء صيدلية مقابل 3200 ساكن بدل 5000 ساكن، وبضرورة انشاء وكالات صيدلية في المؤسسات الصناعية، وتوظيفهم في كل المصالح الاستشفائية العمومية والخاصة.
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طلبة الصيدلة في مسيرة بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
نظم المئات، من طلبة الصيدلة، الأربعاء، مسيرة انطلقت بمآرز بيضاء من جامعة باتنة واحد وجابت شوارع المدينة قبل أن تتوقف أمام مقر مديرية الصحة أين سلم المحتجون لائحة مطالب بغرض توجيهها لوزير الصحة.
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وكان زهاء 250 طالب وطالبة تجمهروا قرب كلية الصيدلة، رافعين شعارات مناهضة للقرارات الصادرة عن وزير الصحة تحمل عبارة "لا نريد مناشير بل قرارات الوزير" في إشارة لصدور بيان الوزارة دون ختم رسمي أو توقيعي.
وعبر الطلبة عن رفضهم للقرارات الموصوفة بالمبهمة والتي لم تستجب للمطالب الرئيسية للطلبة عبر القطر، ويطالب المحتجون بالتصنيف في السلم 16 بدل 14 المقترح من طرف الوزارة، واجبارية تنصيب مساعد صيدلي حسب رقم الأعمال، وضرورة إنشاء صيدلية مقابل 3200 ساكن بدل 5000 ساكن، وبضرورة انشاء وكالات صيدلية في المؤسسات الصناعية، وتوظيفهم في كل المصالح الاستشفائية العمومية والخاصة.