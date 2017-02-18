مسبوق يشوه وجه إطار بميناء الجزائر لرفضها الزواج به

قيدت إطار بميناء الجزائر بالعاصمة شكوى ضد طليقها بتهمة الاعتداء بسلاح أبيض، ما سبب لها تشوهات كبيرة في الوجه بعد أن طلبت منه تطليقها قبول مراسيم العرس.

قضية الحال التي عالجتها محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تعود إلى سنة 2003 حيث كانت الضحية بصدد تجهيز نفسها للعرس، إلا أنها اكتشفت أن زوجها المستقبلي مدمن مخدرات ومتورط في عشرات القضايا التي تتعلق بالنصب والاحتيال إضافة إلى وجود أوامر بالقبض عليه من طرف العدالة.

المتهم الذي تم القبض عليه مؤخرا بعد سنوات من الفرار ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهم الموجه إليه، قائلا إنها ادعاءات كاذبة.

من جهتها، الضحية أكدت أن المتهم ظل يهددها بالقتل بعد رفضها الزواج منه. وعليه، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.