مضطربة عقليا تختطف قريبتها الرضيعة وترميها في غابة بعنابة

شنت كتيبة الدرك الوطني بشطايبي في عنابة، مساء الأربعاء، ومباشرة بعد تلقي بلاغ بضياع رضيعة عبر الخط الأخضر حملة بحث بالغابات المتاخمة لمنطقة شطايبي بحثا عن الطفلة البالغة من العمر سنتين وأربعة أشهر، وتمكنوا من العثور عليها بعد ساعات من البحث في وضعية جد حرجة، حيث قامت فتاة قاصر تعاني من اضطرابات نفسية باختطاف ابنة خالها البالغة من العمر سنتين وأربعة أشهر، وحولتها نحو الغابة وتركتها وحيدة بين الأحراش ورجعت إلى منزلها العائلي ثم أبلغت مصالح الدرك عبر رقمها الأخضر بالحادثة دون تحديد المكان.

مصالح الدرك فعّلت مخطط الإنذار الوطني لحماية الأطفال من الخطر وتحركت على جناح السرعة بعدما استعانت بفرقة السينو التقنية ووحدات دعم وشنت رحلة بحث لقرابة ثلاث ساعات لتتمكن من العثور على الرضيعة بين الأحراش وفي حالة يرثى لها.

الرضيعة تم تحويلها فورا نحو الطبيب، ثم تم تسليمها لوالدها الذي رفض إيداع شكوى ضد ابنة أخته. وفي ذات السياق، تمكنت مصالح الدرك نهاية الأسبوع الماضي من تحرير فتاة تبلغ من العمر 13 سنة من 3 شباب مراهقين.