يشرف وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، الخميس، على تدشين 42 كلم الأولى من الطريق السريع الذي يربط بجاية بالطريق السيار على مسافة 100 كلم، بصفة رسمية بين العجيبة بالبويرة وصولا إلى منطقة تاحراشت بأقبو في بجاية، بعد طول انتظار وبعد عديد المواعيد المقدمة.
من جهة أخرى فإن المقطعين المتبقيين من الطريق وهما مقطع أقبو - إغزر أمقران بسيدي عيش على مسافة 10 كلم، والمقطع الثاني من سيدي عيش إلى ميناء بجاية على مسافة 84 كلم سيعرفان تأخرا لأجل استلامهما، خاصة الشطر الثالث الذي سيكون الشطر المؤدي نحو ميناء بجاية بحيث تسير الأشغال به بوتيرة جد بطيئة.
وتفيد معلومات "الشروق" أنه من المستحيل تسلم المقطع الثالث خلال سنة 2017 رغم أن الآجال المحددة تفيد بانتهاء الأشغال شهر جوان من العام الماضي، إلا أن التأخر تجاوز كل الحدود ولن تستلم بجاية سوى شطر واحد بمسافة 42 كلم من أصل 100 كلم بسبب العراقيل التي تعترض المشاريع بدءا من مشكلة نزع الملكية وهو المشكل الصعب الذي تسبب في تأخر الأشغال، وفيما يخص مشروع أربع طرقات بمدينة بجاية فقد نفت مصادرنا الأخبار التي روجت مؤخرا وتتحدث عن تسلم المشروع خلال شهر أفريل المقبل، فيما من المرتقب استلامه الصائفة القادمة وكأقصى تقدير شهر سبتمبر.
من جهة أخرى، هدد سكان 5 بلديات ويتعلق الأمر بكل من تازمالت وآيث مليكش وآيت رزين وبوجليل وإغيل علي بالتشويش على حفل تدشين المقطع الأول من الطريق السريع، بعد ما تبين أن ذات المشروع قد عزل البلديات المذكورة، إذ وحسب أحد السكان فإن قاطني المناطق المذكورة سيضطرون للتنقل إلى غاية البويرة أو أقبو للتمكن من الولوج إلى الطريق السريع، مطالبين بتجسيد المحول .
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الرأي
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بطء الأشغال ومشكلة الملكية يرهن تسليم المقطعين المتبقيين
تدشين مقطع الطريق السيار البويرة - بجاية هذا الخميس
ع. تڤمونت
يشرف وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، الخميس، على تدشين 42 كلم الأولى من الطريق السريع الذي يربط بجاية بالطريق السيار على مسافة 100 كلم، بصفة رسمية بين العجيبة بالبويرة وصولا إلى منطقة تاحراشت بأقبو في بجاية، بعد طول انتظار وبعد عديد المواعيد المقدمة.
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من جهة أخرى فإن المقطعين المتبقيين من الطريق وهما مقطع أقبو - إغزر أمقران بسيدي عيش على مسافة 10 كلم، والمقطع الثاني من سيدي عيش إلى ميناء بجاية على مسافة 84 كلم سيعرفان تأخرا لأجل استلامهما، خاصة الشطر الثالث الذي سيكون الشطر المؤدي نحو ميناء بجاية بحيث تسير الأشغال به بوتيرة جد بطيئة.
وتفيد معلومات "الشروق" أنه من المستحيل تسلم المقطع الثالث خلال سنة 2017 رغم أن الآجال المحددة تفيد بانتهاء الأشغال شهر جوان من العام الماضي، إلا أن التأخر تجاوز كل الحدود ولن تستلم بجاية سوى شطر واحد بمسافة 42 كلم من أصل 100 كلم بسبب العراقيل التي تعترض المشاريع بدءا من مشكلة نزع الملكية وهو المشكل الصعب الذي تسبب في تأخر الأشغال، وفيما يخص مشروع أربع طرقات بمدينة بجاية فقد نفت مصادرنا الأخبار التي روجت مؤخرا وتتحدث عن تسلم المشروع خلال شهر أفريل المقبل، فيما من المرتقب استلامه الصائفة القادمة وكأقصى تقدير شهر سبتمبر.
من جهة أخرى، هدد سكان 5 بلديات ويتعلق الأمر بكل من تازمالت وآيث مليكش وآيت رزين وبوجليل وإغيل علي بالتشويش على حفل تدشين المقطع الأول من الطريق السريع، بعد ما تبين أن ذات المشروع قد عزل البلديات المذكورة، إذ وحسب أحد السكان فإن قاطني المناطق المذكورة سيضطرون للتنقل إلى غاية البويرة أو أقبو للتمكن من الولوج إلى الطريق السريع، مطالبين بتجسيد المحول .