نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة من سكان مدينة الموصل العراقية قولهم، الخميس، إن عدداً من المدنيين وأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا في هجوم على مسجد يديره التنظيم في غرب الموصل، يوم الأربعاء.
وقال السكان لرويترز عبر الهاتف، إن ضربة جوية استهدفت جامع عمر الأسود في حي الفاروق وسط المدينة القديمة.
وأضافوا أن المنازل المجاورة تضررت أو انهارت بسبب الانفجار دون إعطاء تقديرات دقيقة لعدد القتلى والجرحى نظراً لأن التنظيم يقيد تحركاتهم.
وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إنه لا يعلم بهجوم استهدف المسجد. وقال ضباط بالإعلام العسكري العراقي، إن المعركة مستمرة وإن القوات تستهدف "داعش" أينما كان لكنهم أحجموا عن ذكر استهداف هذا المسجد بعينه.
وعندما سيطر "داعش" على الموصل في 2014 أمر أفراد الشرطة والجيش العراقي الذين ظلوا في المدينة بالذهاب إلى نفس المسجد. وكان عليهم تسليم أسلحتهم والتسجيل في قاعدة بيانات التنظيم المتشدد مقابل تصريح مرور يحول دون اعتقالهم وإعدامهم عند نقاط تفتيش أقامها المتشددون.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على شرق الموصل في جانفي بعد قتال دام 100 يوم وبدأت هجومها على الأحياء الواقعة غربي نهر دجلة يوم 19 فيفري.
وإذا ألحقت القوات العراقية الهزيمة بـ"داعش" في الموصل فإن ذلك سيقضي على الجناح العراقي للخلافة التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في 2014 من على منبر جامع النوري الكبير في المدينة.
ويقع الجامع الكبير في نفس منطقة جامع عمر الأسود.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1الصحراء تستنفر الجيش المغربي
2أردوغان يجبر مذيعة تركية على الإقلاع عن التدخين
3إطلاق نار خلال خطاب للرئيس الفرنسي.. شاهد كيف تصرف
4المتهمتان بقتل كيم جونغ نام تمثلان بسترة واقية في المحكمة
5"إسرائيل" تعرض الحماية على دول الخليج
Français English
الرأي
عمار يزلي
مدرسة "العباقرة" أم المجانين؟
صالح عوض
العلاقة بالمكان
جمال لعلامي
اعتراف مير غير تائب!
رشيد ولدبوسيافة
ضعنا بين "داعش" و"جاحش"!
حبيب راشدين
باعٌ طويل يسرح بإسلام سياسي قاصر
عبد الرزاق قسوم
هل اعترفوا بذنبهم؟
محمد بوالروايح
هل سيؤدِّي التعديل الدستوري إلى إصلاح البرلمان؟
سلطان بركاني
ثقافة "شيّ الدّولة"!
جمال لعلامي
اسرق.. احرق!
قادة بن عمار
قولوا الحقيقة للشعب!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
مقتل مدنيين ومقاتلين من "داعش" في غارة على مسجد غربي الموصل
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة من سكان مدينة الموصل العراقية قولهم، الخميس، إن عدداً من المدنيين وأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا في هجوم على مسجد يديره التنظيم في غرب الموصل، يوم الأربعاء.
تغطيات ذات صلة
إخلاء جامعة كندية بعد تهديد بتفجيرها لوجود طلاب مسلمين فيها
الصحراء تستنفر الجيش المغربي
القوات العراقية تسيطر على طرق الخروج الرئيسية من الموصل
الملك سلمان يزور إندونيسيا برفقة حاشية كبيرة
أردوغان يجبر مذيعة تركية على الإقلاع عن التدخين
وقال السكان لرويترز عبر الهاتف، إن ضربة جوية استهدفت جامع عمر الأسود في حي الفاروق وسط المدينة القديمة.
وأضافوا أن المنازل المجاورة تضررت أو انهارت بسبب الانفجار دون إعطاء تقديرات دقيقة لعدد القتلى والجرحى نظراً لأن التنظيم يقيد تحركاتهم.
وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إنه لا يعلم بهجوم استهدف المسجد. وقال ضباط بالإعلام العسكري العراقي، إن المعركة مستمرة وإن القوات تستهدف "داعش" أينما كان لكنهم أحجموا عن ذكر استهداف هذا المسجد بعينه.
وعندما سيطر "داعش" على الموصل في 2014 أمر أفراد الشرطة والجيش العراقي الذين ظلوا في المدينة بالذهاب إلى نفس المسجد. وكان عليهم تسليم أسلحتهم والتسجيل في قاعدة بيانات التنظيم المتشدد مقابل تصريح مرور يحول دون اعتقالهم وإعدامهم عند نقاط تفتيش أقامها المتشددون.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على شرق الموصل في جانفي بعد قتال دام 100 يوم وبدأت هجومها على الأحياء الواقعة غربي نهر دجلة يوم 19 فيفري.
وإذا ألحقت القوات العراقية الهزيمة بـ"داعش" في الموصل فإن ذلك سيقضي على الجناح العراقي للخلافة التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في 2014 من على منبر جامع النوري الكبير في المدينة.
ويقع الجامع الكبير في نفس منطقة جامع عمر الأسود.