مقتل مدنيين ومقاتلين من "داعش" في غارة على مسجد غربي الموصل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة من سكان مدينة الموصل العراقية قولهم، الخميس، إن عدداً من المدنيين وأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا في هجوم على مسجد يديره التنظيم في غرب الموصل، يوم الأربعاء.

وقال السكان لرويترز عبر الهاتف، إن ضربة جوية استهدفت جامع عمر الأسود في حي الفاروق وسط المدينة القديمة.

وأضافوا أن المنازل المجاورة تضررت أو انهارت بسبب الانفجار دون إعطاء تقديرات دقيقة لعدد القتلى والجرحى نظراً لأن التنظيم يقيد تحركاتهم.

وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إنه لا يعلم بهجوم استهدف المسجد. وقال ضباط بالإعلام العسكري العراقي، إن المعركة مستمرة وإن القوات تستهدف "داعش" أينما كان لكنهم أحجموا عن ذكر استهداف هذا المسجد بعينه.

وعندما سيطر "داعش" على الموصل في 2014 أمر أفراد الشرطة والجيش العراقي الذين ظلوا في المدينة بالذهاب إلى نفس المسجد. وكان عليهم تسليم أسلحتهم والتسجيل في قاعدة بيانات التنظيم المتشدد مقابل تصريح مرور يحول دون اعتقالهم وإعدامهم عند نقاط تفتيش أقامها المتشددون.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على شرق الموصل في جانفي بعد قتال دام 100 يوم وبدأت هجومها على الأحياء الواقعة غربي نهر دجلة يوم 19 فيفري.

وإذا ألحقت القوات العراقية الهزيمة بـ"داعش" في الموصل فإن ذلك سيقضي على الجناح العراقي للخلافة التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في 2014 من على منبر جامع النوري الكبير في المدينة.

ويقع الجامع الكبير في نفس منطقة جامع عمر الأسود.