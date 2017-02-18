أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) انسحبوا من قسم كبير من مدينة تدمر، لكنهم تركوا العديد من الألغام التي تعيق تقدم قوات النظام.
وكان الجيش السوري دخل بدعم جوي روسي، الأربعاء، مدينة تدمر الأثرية التي يسيطر عليها المتشددون، الذين تراجعوا، صباح الخميس، إلى الأحياء السكنية في شرق المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "انسحب التنظيم من غالبية مدينة تدمر بعد تلغيمها بشكل مكثف. ما زال هناك انتحاريون موجودون في الأحياء الشرقية"، مضيفاً أن "قوات النظام لم تستطع أن تدخل عمق المدينة أو الأحياء الشرقية".
وتابع عبد الرحمن، إنه لم يعد هناك مقاتلون في القسم الأكبر من المدينة الأثرية في جنوب غرب تدمر لكنها "ملغمة بشكل كثيف".
وتخوض القوات السورية يساندها الطيران الروسي منذ أسابيع معارك مع الجهاديين عبر الصحراء في وسط محافظة حمص للوصول إلى تدمر.
واستولى تنظيم "داعش" على تدمر في ماي 2015، وبدأ تدمير مبانيها القديمة ومعابدها وسلب آثارها، فألحق بها أضراراً فادحة خلال سيطرته عليها في الفترة الممتدة من ماي 2015 حتى مارس 2016 عندما نجح الجيش السوري في دخولها.
لكن المتشددين عادوا واستولوا عليها في ديسمبر 2016.
ويعود تاريخ تدمر "عروس البادية" إلى أكثر من ألفي سنة وهي مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الإنساني. وتشتهر بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1الصحراء تستنفر الجيش المغربي
2أردوغان يجبر مذيعة تركية على الإقلاع عن التدخين
3"إسرائيل" تعرض الحماية على دول الخليج
4الملك سلمان يزور إندونيسيا برفقة حاشية كبيرة
5إخلاء جامعة كندية بعد تهديد بتفجيرها لوجود طلاب مسلمين فيها
Français English
الرأي
عثمان سعدي
محمد روراوة يترأس سنة الجزائر الثقافية بفرنسا بقدميه في 2003
عمار يزلي
مدرسة "العباقرة" أم المجانين؟
صالح عوض
العلاقة بالمكان
جمال لعلامي
اعتراف مير غير تائب!
رشيد ولدبوسيافة
ضعنا بين "داعش" و"جاحش"!
حبيب راشدين
باعٌ طويل يسرح بإسلام سياسي قاصر
عبد الرزاق قسوم
هل اعترفوا بذنبهم؟
محمد بوالروايح
هل سيؤدِّي التعديل الدستوري إلى إصلاح البرلمان؟
سلطان بركاني
ثقافة "شيّ الدّولة"!
جمال لعلامي
اسرق.. احرق!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
"داعش" ينسحب من قسم كبير من تدمر
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) انسحبوا من قسم كبير من مدينة تدمر، لكنهم تركوا العديد من الألغام التي تعيق تقدم قوات النظام.
تغطيات ذات صلة
إصابة 11 فلسطينياً قرب القدس في مواجهات مع الاحتلال
إخلاء جامعة كندية بعد تهديد بتفجيرها لوجود طلاب مسلمين فيها
مقتل مدنيين ومقاتلين من "داعش" في غارة على مسجد غربي الموصل
الصحراء تستنفر الجيش المغربي
القوات العراقية تسيطر على طرق الخروج الرئيسية من الموصل
وكان الجيش السوري دخل بدعم جوي روسي، الأربعاء، مدينة تدمر الأثرية التي يسيطر عليها المتشددون، الذين تراجعوا، صباح الخميس، إلى الأحياء السكنية في شرق المدينة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "انسحب التنظيم من غالبية مدينة تدمر بعد تلغيمها بشكل مكثف. ما زال هناك انتحاريون موجودون في الأحياء الشرقية"، مضيفاً أن "قوات النظام لم تستطع أن تدخل عمق المدينة أو الأحياء الشرقية".
وتابع عبد الرحمن، إنه لم يعد هناك مقاتلون في القسم الأكبر من المدينة الأثرية في جنوب غرب تدمر لكنها "ملغمة بشكل كثيف".
وتخوض القوات السورية يساندها الطيران الروسي منذ أسابيع معارك مع الجهاديين عبر الصحراء في وسط محافظة حمص للوصول إلى تدمر.
واستولى تنظيم "داعش" على تدمر في ماي 2015، وبدأ تدمير مبانيها القديمة ومعابدها وسلب آثارها، فألحق بها أضراراً فادحة خلال سيطرته عليها في الفترة الممتدة من ماي 2015 حتى مارس 2016 عندما نجح الجيش السوري في دخولها.
لكن المتشددين عادوا واستولوا عليها في ديسمبر 2016.
ويعود تاريخ تدمر "عروس البادية" إلى أكثر من ألفي سنة وهي مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الإنساني. وتشتهر بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.