إصابة 11 فلسطينياً قرب القدس في مواجهات مع الاحتلال

أصيب 11 فلسطينياً، بجراح وبحالات اختناق، الخميس، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وطلبة جامعيين في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان قولهم، إن "مواجهات اندلعت بين عشرات الطلبة وجيش الاحتلال بمحيط جامعة القدس (غير حكومية)، في بلدة أبو ديس".

وأضاف الشهود، إن الجيش أطلق الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، الذين رشقوا آلياته بالحجارة والعبوات الفارغة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان مقتضب، إن طواقمها تعاملت مع ستة إصابات بالرصاص المطاطي، وخمسة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.