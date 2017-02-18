اكتشف مخبأ آخر للأسلحة والذخيرة

الجيش يضع يده على 40 كلاشنيكوف بأدرار

date 2017/03/02 views 28 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

اكتشفت مفرزة للجيش الشعبي الوطني تابعة للقطاع العسكري لولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، صباح الخميس، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وأضاف البيان أن المخبأ كان يحتوي على 40 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، ورشاشا ثقيلا عيار 14.5 ميليمتر، و44 مخزنا خاصا بالمسدس الآلي من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة قدرها 1686 طلقة من مختلف العيارات. 

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