تسود حالة من الاحتقان وسط الشارع المحلي بالبليدة عقب عملية الإبادة التي أتت على جل أشجار التوت المحيطة بساحة أول نوفمبر المسماة "بلاصة التوت" وسط المدينة. تزامنا وأشغال إعادة التهيئة التي انطلقت مؤخرا. وأورد مواطنون أن البليدة تعيش فصلا غريبا من فصول التنكر لأحد أهم معالمها.
احتقان واسع لمسناه وسط المواطنين بالبليدة، حيث تفاجؤوا باستنزاف أشجار التوت، معتبرين مشروع تأهيل "بلاصة التوت" تسبب في طمس الهوية التاريخية للمدينة العتيقة بالدرجة الأولى لما لتلك الأشجار من خصوصية، رافضين ما وصفوه بـ "تصحير المنطقة" وغرس شجر النخيل في كل مكان رغم ما له من قيمة "جمالية" كونه لا يعبر عن مناخ المنطقة.
وأردف محدثو "الشروق" أن القائمين على المشروع لا يهمهم سوى الربح حيث اختاروا أسهل الحلول دون الأخذ بعين الاعتبار تثمين تراث المنطقة. وأضافوا أن تغيير الصورة البائسة التي توجد عليها الساحة لا يعني بالضرورة قطع أشجار تعود إلى عقود ومحو ذاكرة الأجداد. وقال مهتمون بالشأن المحلي إنه كان على الجهات المعنية استشارة أهل الاختصاص، لا سيما أن حملة إبادة أشجار التوت جاءت بدعوى ما تسببه ثمار التوت المتساقطة من أذى وتشويه للمحيط. وكان من الأنسب البحث عن حلول لحماية تلك الأشجار بدل اقتلاعها، في حين أشار مطلعون على سير الأشغال إلى أن أشجار التوت تم تشذيبها دون قطعها.
من جهته، قال رئيس جمعية أحباب البليدة، محمود بن عزوط، في حديث إلى "الشروق"، إن مشروع تأهيل ساحة أول نوفمبر جاء لإعادة الاعتبار لأحد أهم المعالم بالبليدة، حيث يتم استبدال أشجار التوت بشجر النخيل وكذا "البلاطان" لإضفاء طابع جمالي على المكان، ونظرا إلى ما لهذه الأخيرة من دور في امتصاص المياه السطحية، مضيفا أن أصل تسمية الساحة بـ "بلاصة التوت" لا علاقة له بهذا النوع من الأشجار وإنما أصل التسمية "كل الإدارات" باللغة الفرنسية، مضيفا أن حملة تحسيسية باشرها أعضاء جمعية أحباب البليدة ولقيت استجابة واسعة وسط المواطنين للتعريف بأهمية إعادة تأهيل الساحة العمومية، لا سيما أن المشروع جاء لإعادة الاعتبار لوجه المدينة العريقة بعيدا عن الحساسية، مؤكدا أن المشروع الذي سيكون جاهزا تزامنا وذكرى يوم العلم 16 أفريل القادم سيكون إضافة جديدة لمدينة الورود.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1منحرفون يقتلون شابا ويرمون جثته في مزرعة بتيبازة
2وفاة ضحية محاولة تفجير مقر الأمن بقسنطينة
3التحقيقات تكشف مزيدا من أسرار التنظيم الأحمدي في الجزائر
4تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بأزفون
5درك باتنة يحقق في أربع قضايا لترويج المذهب الشيعي
Français English
الرأي
محمد سليم قلالة
هكذا ينبغي إدارة الحرب الإعلامية...
عثمان سعدي
محمد روراوة يترأس سنة الجزائر الثقافية بفرنسا بقدميه في 2003
عمار يزلي
مدرسة "العباقرة" أم المجانين؟
صالح عوض
العلاقة بالمكان
جمال لعلامي
اعتراف مير غير تائب!
رشيد ولدبوسيافة
ضعنا بين "داعش" و"جاحش"!
حبيب راشدين
باعٌ طويل يسرح بإسلام سياسي قاصر
عبد الرزاق قسوم
هل اعترفوا بذنبهم؟
محمد بوالروايح
هل سيؤدِّي التعديل الدستوري إلى إصلاح البرلمان؟
سلطان بركاني
ثقافة "شيّ الدّولة"!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
العملية اعتبرت طمسا لأحد معالم المنطقة
جدل عقب اقتلاع أشجار التوت من ساحة أول نوفمبر بالبليدة
حسناء. ب
تسود حالة من الاحتقان وسط الشارع المحلي بالبليدة عقب عملية الإبادة التي أتت على جل أشجار التوت المحيطة بساحة أول نوفمبر المسماة "بلاصة التوت" وسط المدينة. تزامنا وأشغال إعادة التهيئة التي انطلقت مؤخرا. وأورد مواطنون أن البليدة تعيش فصلا غريبا من فصول التنكر لأحد أهم معالمها.
تغطيات ذات صلة
جدل عقب اقتلاع أشجار التوت من ساحة أول نوفمبر بالبليدة
الجيش يكتشف مخبأ للذخيرة بتيزي وزو ويحجز كميات معتبرة من الكيف
برلماني سابق متهم بالتجسّس لصالح المخابرات الإسبانية
ملاك الدراجات النارية والمائية يثورون ويطالبون بتدخل الوصاية
تدشين مقطع الطريق السيار البويرة - بجاية هذا الخميس
احتقان واسع لمسناه وسط المواطنين بالبليدة، حيث تفاجؤوا باستنزاف أشجار التوت، معتبرين مشروع تأهيل "بلاصة التوت" تسبب في طمس الهوية التاريخية للمدينة العتيقة بالدرجة الأولى لما لتلك الأشجار من خصوصية، رافضين ما وصفوه بـ "تصحير المنطقة" وغرس شجر النخيل في كل مكان رغم ما له من قيمة "جمالية" كونه لا يعبر عن مناخ المنطقة.
وأردف محدثو "الشروق" أن القائمين على المشروع لا يهمهم سوى الربح حيث اختاروا أسهل الحلول دون الأخذ بعين الاعتبار تثمين تراث المنطقة. وأضافوا أن تغيير الصورة البائسة التي توجد عليها الساحة لا يعني بالضرورة قطع أشجار تعود إلى عقود ومحو ذاكرة الأجداد. وقال مهتمون بالشأن المحلي إنه كان على الجهات المعنية استشارة أهل الاختصاص، لا سيما أن حملة إبادة أشجار التوت جاءت بدعوى ما تسببه ثمار التوت المتساقطة من أذى وتشويه للمحيط. وكان من الأنسب البحث عن حلول لحماية تلك الأشجار بدل اقتلاعها، في حين أشار مطلعون على سير الأشغال إلى أن أشجار التوت تم تشذيبها دون قطعها.
من جهته، قال رئيس جمعية أحباب البليدة، محمود بن عزوط، في حديث إلى "الشروق"، إن مشروع تأهيل ساحة أول نوفمبر جاء لإعادة الاعتبار لأحد أهم المعالم بالبليدة، حيث يتم استبدال أشجار التوت بشجر النخيل وكذا "البلاطان" لإضفاء طابع جمالي على المكان، ونظرا إلى ما لهذه الأخيرة من دور في امتصاص المياه السطحية، مضيفا أن أصل تسمية الساحة بـ "بلاصة التوت" لا علاقة له بهذا النوع من الأشجار وإنما أصل التسمية "كل الإدارات" باللغة الفرنسية، مضيفا أن حملة تحسيسية باشرها أعضاء جمعية أحباب البليدة ولقيت استجابة واسعة وسط المواطنين للتعريف بأهمية إعادة تأهيل الساحة العمومية، لا سيما أن المشروع جاء لإعادة الاعتبار لوجه المدينة العريقة بعيدا عن الحساسية، مؤكدا أن المشروع الذي سيكون جاهزا تزامنا وذكرى يوم العلم 16 أفريل القادم سيكون إضافة جديدة لمدينة الورود.