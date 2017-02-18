البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبان

date 2017/03/02 views 245 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والذي طلبه القضاء الفرنسي، بعدما نشرت صوراً على موقع تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولاً فورياً لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطاً بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، والذي أدى إلى توجيه التهم لمدير مكتبها، بحسب وكالة فرانس برس.

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