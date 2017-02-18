البشير يعين نائبه رئيساً للوزراء

أ ف ب - الشروق أونلاين

عين الرئيس السوداني عمر البشير نائبه الأول رئيساً للوزراء، هو الأول منذ إلغاء هذا المنصب بعيد الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989، بحسب ما أعلن مسؤول، الأربعاء.

وصادق المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، على تعيين بكري حسن صالح رئيساً للحكومة.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود للصحافيين، إن بكري "سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، الخميس"، مشيراً إلى أنه سيحتفظ بمنصبه الحالي نائباً أول لرئيس الجمهورية.

وفي ديسمبر الماضي، أجاز البرلمان السوداني تعديلاً دستورياً يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس السوداني، ويكون "مسؤولاً عن السلطة التنفيذية في البلاد".

لكن التعديل أبقى حق تشكيل الحكومة وإعفاء وزراء بيد الرئيس. ومن المفترض أن يجري البشير تعديلاً وزارياً، الخميس.

ويحكم البشير بنظام رئاسي منذ توليه السلطة عام 1989.

وألغي حينها منصب رئيس الوزراء الذي كان يتولاه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ضمن ائتلاف منبثق عن انتخابات 1986.

وتأتي التعديلات الدستورية بتوصية من حوار دعا إليه البشير لحل أزمات السودان الاقتصادية والسياسية وإيقاف الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

واختتم الحوار الذي قاطعته أحزاب معارضة رئيسية والحركات التي تقاتل الحكومة في أكتوبر الماضي.

ويحكم السودان الآن بدستور انتقالي صيغ في العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، وأفضى إلى إعلان جنوب السودان دولة مستقلة في عام 2011.