فكاهة جديدة للرئيس الأمريكي ترامب يتدرب على خطابه في السيارة

التقطت كاميرا تلفزيونية مشهداً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتدرب على إلقاء الخطاب الذي ألقاه بالفعل أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء الماضي، حسب ما نقل موقع "عربي 21"، الخميس.

ويُظهر المقطع ترامب وهو داخل سيارته، بينما يقوم بقراءة صفحات من الخطاب، ويتدرب على إيماءات وتعبيرات مختلفة للوجه.

ويأتي المقطع كحلقة في مسلسل الإثارة الذي يطارد ترامب، والذي تتلقفه الصحافة، ما يثير حنق الرجل على وسائل الإعلام، ويدفعه للصدام معها.