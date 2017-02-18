رئيس بلدية الزاوية العابدية محمد بن صغيرة لـ"الشروق" "نقص فادح في المرافق الشبانية وتقدم في التهيئة العمرانية"

أبدى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الزاوية العابدية محمد بن صغيرة خلال اللقاء الذي خصّ به "الشروق" ارتياحه لوتيرة سيّر مشاريع التهيئة العمرانية عبر أحياء البلدية من خلال الورشات المفتوحة، أو من خلال المشاريع التنموية التي تم الانتهاء منها، حيث أجاب الرجل الأول بالبلدية على أسئلة "الشروق" والتي كانت عبارة عن انشغالات عدد من الأحياء.

واستهل رئيس بلدية الزاوية العابدية محمد بن صغيرة حديثه لـ "الشروق" بالتحضيرات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث أحصت مصالح البلدية خلال فترة مراجعة القوائم الانتخابية التي انتهت نهاية الأسبوع الفارط بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 4 ماي القادم 208 مسجل جديد مقابل شطب 46 ناخبا آخر من قوائم البلدية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للناخبين بتراب البلدية 9662 ناخب يتوزعون على 5 مراكز تضّم 19 مكتبا، ثم عرّج الرجل الأول لبلدية سيدي العابد حسب تسميتها القديمة لقضية الطريق الفرعي الذي يربط حي 5 جويلية بالطريق الوطني رقم 3 والذي أسال الكثير من الحبر من طرف السكان الذين رفضوا غلقه بسبب مشروع السكة الحديدية المتجهة صوب حاسي مسعود، وأوضح بهذا الشأن بأن الطريق الوطني رقم 3 سيتم تحويل مساره بسبب السكة الحديدية وليس الطريق الفرعي فقط، مشيرا إلى أنه رفع التماسات لدى الجهات المعنية بالمشروع على المستوى المركزي لإيجاد بديلا لهذا الطريق حتى لا يتم عزل الحي من عديد النواحي وخاصة التجارية منها.

أما فيما يخص المساحات الخضراء فخصصت البلدية ميزانية معتبرة لتكسية الأحياء والفضاءات المغلقة للحدائق بالعشب الأخضر، حيث تم على مستوى حديقة حي البدر وحديقة وادي ريغ والمساحات المغلقة والتي أصبحت تستقطب أعداد هائلة من الشباب والمواطنين، أما فيما يخص الملعب الجواري بحي 5 جويلية الذي تجري فيه الرتوشات الأخيرة بعد تكسيته بالعشب الاصطناعي وتزويده بالإنارة، فأوضح أن هذا الملعب هو مكسب لجميع الرياضيين بالحي والأولوية ستكون للنادي الرياضي لتخفيف معاناته في التنقل إلى غاية الملعب البلدي لإجراء التدريبات وسط ضغط هائل، كما حثّ الشباب للتجند جميعا للمحافظة على هذا المكسب الرياضي الفريد من نوعه على مستوى الولاية المنتدبة تقرت بأكملها.

وفي ذات الموضوع، أوضح المتحدث، أن البلدية ستستفيد من 6 ملاعب جوارية أخرى خلال السنة الجارية ستنجز بمختلف الأحياء من بينها حي البدر، لتضاف إلى الملاعب الجوارية المعشوشبة بحي وادي ريغ وحي المنصورة و 5 جويلية، كما تم اقتراح إنجاز ألعاب ترفيهية للأطفال بكل حي من أحياء البلدية البالغ عددها 13 حيا، أما فيما يخص محلات رئيس الجمهورية فأجاب بن صغيرة أن 80 محلا من أصل 100 تم إنجازها، وزعت منها 70، فيما تبقى 10 محلات غير قابلة للاستغلال لعدم إيصالها بالكهرباء في انتظار وفاء مديرية السكن والتجهيزات العمومية بوعودها بالتكفل بذلك.

أما على مستوى التهيئة العمرانية فقد تم الانتهاء من تهيئة مفترق الطرق رقم 3 و 5 قرب الملعب البلدي ورقم 1 و 2 بمدخل بلدية تبسبست المجاورة، والانتهاء من التهيئة العمرانية لحي السلام على مسافة 600 م/ط وشوارع 5 جويلية، فيما تجرى حاليا عملية إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بحي 5 جويلية وحي المنصور وحي البدر وإعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بحي البدر وحي وادي ريغ، بالإضافة إلى تكملة توسيع مقر البلدية.

أما بخصوص المشاريع التي تبقى مطلبا ملحا للمواطن ببلدية الزاوية العابدية ولم تتحقق، فأكد بن صغيرة أن الزاوية العابدية تعاني نقصا فادحا في المرافق الشبانية وتتوفر على مركز علمي فقط، حيث أصبحت بحاجة ماسة لدار للشباب ومسبح وقاعة متعددة الرياضات، كما أن زيادة حصة البلدية في عدد قطع الأراضي المقدرة بـ 370 قطعة لـ 23 ألف ساكن في الحصة الأخيرة أصحبت من بين النقاط التي يجب مراجعتها في الحصص القادمة.