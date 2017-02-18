كشفت مصادر موثوقة لـ"الشروق" عن إحداث مديرية التجارة لولاية وهران، الثلاثاء، عملية تغيير استثنائية مست إطاراتها على مستوى مفتشية الحدود لميناء وهران، حيث عجلت بتوقيف مهام كافة أعوان فرقة مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لها، وذلك بعد يوم واحد فقط على تفطن مصالح شرطة الحدود بذات المؤسسة، لمحاولة تهريب حاوية كانت مليئة بمواد محظورة الاستيراد، ولم تخضع لعمليات المراقبة القانونية والاعتيادية من طرف ذات الفرقة.
كما تفيد ذات الجهات، أن الإجراء المذكور يمثل عقوبة إدارية في حق أعوان قمع الغش بمفتشية الحدود لمديرية التجارة لولاية وهران، على اعتبار أن إهمالهم للمهمة المنوطة بهم في قضية الحال واضح وثابت في حقهم طبقا للتقرير الذي توصلت الشروق اليومي بتفاصيل عنه، مضيفة أن المسؤول الولائي للقطاع كان قد عمد وفي قرار غير مسبوق إلى استبدال كافة عناصر الفرقة المكونة من مراقبين ذكور، بإطارات في ذات الاختصاص كلها من الجنس اللطيف، بينما أعيد المعاقبون لشغل مناصبهم القديمة بالقطاع، وبعيدا عن المفتشيات التي لها علاقة بالتعامل مع النشطاء في مجال الاستيراد عبر الحدود.
وتشير مصادرنا أيضا إلى أن الحاوية الجديدة التي تم حجزها من طرف شرطة الحدود، وهي بصدد الخروج غير القانوني من ميناء وهران، الاثنين الماضي، كانت تحوي كميات معتبرة من ألبسة مستعملة تعود ـ حسبها دائما ـ لنفس المتعامل المتورط في قضية مماثلة كانت قد حققت فيها مصالح الدرك الوطني، نهاية العام المنصرم، وتسببت في إنهاء مهام 8 جمركيين مختصين في رقابة التصريح الجمركي على مستوى مفتشية أقسام جمارك ميناء وهران بصفة تحفظية، كما أفضى التحقيق الأمني الذي باشرته ذات المصالح من جهته، إلى إثبات تهمة إهمال مهام في حق 3 أعوان تجارة على مستوى مفتشية الحدود لميناء وهران.
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استبدال مراقبي التجارة بسيدات مختصات في قمع الغش
خيرة غانو
كشفت مصادر موثوقة لـ"الشروق" عن إحداث مديرية التجارة لولاية وهران، الثلاثاء، عملية تغيير استثنائية مست إطاراتها على مستوى مفتشية الحدود لميناء وهران، حيث عجلت بتوقيف مهام كافة أعوان فرقة مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لها، وذلك بعد يوم واحد فقط على تفطن مصالح شرطة الحدود بذات المؤسسة، لمحاولة تهريب حاوية كانت مليئة بمواد محظورة الاستيراد، ولم تخضع لعمليات المراقبة القانونية والاعتيادية من طرف ذات الفرقة.
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كما تفيد ذات الجهات، أن الإجراء المذكور يمثل عقوبة إدارية في حق أعوان قمع الغش بمفتشية الحدود لمديرية التجارة لولاية وهران، على اعتبار أن إهمالهم للمهمة المنوطة بهم في قضية الحال واضح وثابت في حقهم طبقا للتقرير الذي توصلت الشروق اليومي بتفاصيل عنه، مضيفة أن المسؤول الولائي للقطاع كان قد عمد وفي قرار غير مسبوق إلى استبدال كافة عناصر الفرقة المكونة من مراقبين ذكور، بإطارات في ذات الاختصاص كلها من الجنس اللطيف، بينما أعيد المعاقبون لشغل مناصبهم القديمة بالقطاع، وبعيدا عن المفتشيات التي لها علاقة بالتعامل مع النشطاء في مجال الاستيراد عبر الحدود.
وتشير مصادرنا أيضا إلى أن الحاوية الجديدة التي تم حجزها من طرف شرطة الحدود، وهي بصدد الخروج غير القانوني من ميناء وهران، الاثنين الماضي، كانت تحوي كميات معتبرة من ألبسة مستعملة تعود ـ حسبها دائما ـ لنفس المتعامل المتورط في قضية مماثلة كانت قد حققت فيها مصالح الدرك الوطني، نهاية العام المنصرم، وتسببت في إنهاء مهام 8 جمركيين مختصين في رقابة التصريح الجمركي على مستوى مفتشية أقسام جمارك ميناء وهران بصفة تحفظية، كما أفضى التحقيق الأمني الذي باشرته ذات المصالح من جهته، إلى إثبات تهمة إهمال مهام في حق 3 أعوان تجارة على مستوى مفتشية الحدود لميناء وهران.