عثر مواطنون، صباح الخميس، على جثة شيخ معلقة بشجرة زيتون موصولة بحبل داخل مقبرة عين البيضاء الجديدة بمنطقة خصيبية في ولاية معسكر.
الشيخ معروف في الوسط المعسكري بحسن أخلاقه وسيرته، وهو حافظ لكتاب الله وأدى مناسك الحج.
وقد نقلت عناصر الحماية المدنية جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مسلم الطيب بمعسكر لإخضاعها للتشريح، في حين باشرت مصالح الشرطة تحقيقا حول ظروف الوفاة للتأكد ما إن كانت انتحارا أم جريمة قتل.
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العثور على جثة شيخ معلقة بشجرة في مقبرة بمعسكر
قادة مزيلة
عثر مواطنون، صباح الخميس، على جثة شيخ معلقة بشجرة زيتون موصولة بحبل داخل مقبرة عين البيضاء الجديدة بمنطقة خصيبية في ولاية معسكر.
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الشيخ معروف في الوسط المعسكري بحسن أخلاقه وسيرته، وهو حافظ لكتاب الله وأدى مناسك الحج.
وقد نقلت عناصر الحماية المدنية جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مسلم الطيب بمعسكر لإخضاعها للتشريح، في حين باشرت مصالح الشرطة تحقيقا حول ظروف الوفاة للتأكد ما إن كانت انتحارا أم جريمة قتل.