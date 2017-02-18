مقال "الشروق" يحرك "أرندي" تيزي وزو عبر الفضاء الأزرق

لم يجد الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتيزي وزو، السيد" الطيب مقدم"، من طريقة أخرى ليخفي بها الخراب الماس ببيت الحزب في الولاية، سوى مهاجمة "الشروق" بتوضيح لم يتفضل بإرساله إلى مكتبنا بالولاية.

مفضلا الفضاء الأزرق للتستر على انفلات الأمور والإيهام بأن كل شيء بخير، وأن ما نشرته "الشروق"، الخميس، عار من الصحة، رغم أنه مقال استند إلى بيان يحمل توقيع السيد "سيد علي زميرلي"، عضو بالمكتب الولائي للتجمع الديمقراطي، الذي كان على رأس قائمة الحزب للتشريعيات المقبلة، قبل أن يدعو "الطيب مقدم" إلى اجتماع المكتب الولائي بطريقة قال فيها غريمه إنها مخالفة لمبادئ وأسس الحزب، دون الإشارة إلى ما سماه محاولة المساس بالحزب بالقول إن لقاءاته كانت تقام وسط الخلافات.

نود تذكير السيد المحترم بأن الأمر ليس سرا، وأن وسائل الإعلام تناقلتها حينها، كما دونتها مصالح الأمن. لذا يتوجب عليه كأمين ولائي للحزب إعادة ترتيب أمور البيت قبل فوات الأوان، بدل إلقاء اللوم على صحف تنقل حقيقة الوضع على لسان أهل البيت.