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مسؤولية الجيل الجديد.. أصعب!
رَحم الله الشهداء أولا في شهر الشهداء هذا، وشهر عيد النصر الذي كان عنوان الانتصار، والثناء على مَن بقي حيا من المجاهدين المخلصين مِمَّن كتب الله تعالى لهم طول العمر إلى يوم الناس هذا.. هي حقيقة ينبغي أن نقولها مهما كانت خيبة أملنا صغيرة أم كبيرة مما لم يتحقق. ينبغي ألا نقف عند حد اللّوم على التقصير والضعف أو الانحراف عن الخط، بقدر ما علينا أن نتطلع إلى المستقبل ونسأل: كيف بإمكاننا نحن أبناء الجيل الجديد بناء وطننا أفضل منهم؟
لقد قاموا بما قاموا به، الذين استشهدوا حرَّروا البلاد والعباد من ربقة المستعمِر وهم عند ربهم يُرزقون، والذين كُتبت لهم الحياة قاموا بما قاموا به، أصابوا أحيانا وأخطأوا أخرى، تلك سُنَّة الحياة، فما الذي علينا نحن أن نفعل وقد بات كل هؤلاء على عتبة النهاية؟ ما الذي على أبناء هذا الوطن المخلصين أن يفعلوه وقد شارف آخر المجاهدين الأحياء على الثمانين، وتجاوزت أغلبيتهم هذه السن، أليس من واجبنا أن نعترف لهم بالقدرة على الصمود إلى اليوم رغم كل المتاعب والأعباء؟ أليس من حقهم أن يسألونا: وهل ستحمون البلد أفضل مِنَّا وتكونون خير خلف؟
أليس من الأصح أن نَطرح على أنفسنا السؤال الصعب والصريح: كيف باستطاعتنا أن نكون في مستوى تضحيات الشهداء وصمود المجاهدين بدل أن نتيه في إلقاء التبعات واللوم عليهم بعد الذي فعلوه؟
أليس الانغماس في نقد الآخر بدل تحمُّل المسؤوليات هو عنوان ضعف لا قوة؟
لعل الوقت قد حان اليوم ليبرهن الجيل الجديد على أنه بحق قادر على حماية البلاد من كل المخططات الهادفة لتحطيمها سياسيا وثقافيا واقتصاديا، وقادر على تصحيح الاختلالات التي عرفتها خلال العقود الماضية في جميع القطاعات، وقادر على أن يكون أفضل مِمَّن ينتقدهم اليوم، إن في مجال التسيير أم البناء أم الحافظ على المكتسبات... هل يستطيع؟
هل توافقونني الرأي أن المهمّة ليست سهلة، بعد غياب كبار الدار كما يقول المثل الشعبي، وأنه بحق "إذا غاب الكبير غاب التدبير"، مهما نظرنا إلى هذا الكبير بأنَّه خرِف أو هرم أو لم يعد قادرا على فهم الجديد؟ هل توافقوني الرأي أن تَحمُّلَ مسؤولية بلد في حجم الجزائر ليس بالأمر اليسير، فما بالك لو أن الهدف كان تطويرها وحماية الإنسان فيها، وفوق كل هذا وذاك الوفاء للشهداء؟
لعلي أسارع إلى الإجابة ربما مع بعضكم: حقا المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة ونحن كأجيال جديدة أهلٌ لها.. ألم يُحوِّل آباؤنا وأجدادنا حلم الاستقلال إلى حقيقة؟ هل نعجز عن أن نَصنع من تلك الحقيقة آمالا نجسدها ميدانيا لغيرنا من القادمين؟
يوميات مغترب - نحن لها باذن الله و توفيقه 2017/03/03 على 08:271
اذا كانت سنة الله في خلقه هي التجدد الحركة التغير الصراع لاتاحة الفرصة لحياة جديدة ,فلماذا يريد بعضنا بجميع السبل ايقاف هذه السنة في مجال السياسة الاقتصاد الفكر حركة الاموال الشفافية الكلمة الحرة النزيهة ؟! آ لخلل في العقول ام لتغطية العيوب ام لعادة في النفوس ؟! لماذا محاولة قتل ما هو جميل في الانسان من حرية حب عزة غيرة علم ابداع ابتكار ؟! و تعويضه بجهل عفن خضوع ذياثة ركود .اذا كان لكل تغير و تجديد وسائل و ادوات فالعلم و العلوم قلبها و القوانين شراينها و الشباب اقدامها والاسلام و العربية ردائها
2017/03/03 على 08:572
نعم أستاذ...المهمة ليست سهلة و لكنها ليست مستحيلة...المهم هو أن لا نضع الحلول فوق الطاقة حتى لا تصبح مستحيلة و أن لا نحاول احتطاب الغابة دفعة واحدة كما حاول جحا إيهام أصدقاؤه ...أي يجب حسن استغلال و تسيير ما هو كائن لنحقق الأهداف كما فعل أباؤنا و أجدادنا حين قاموا بأعظم ثورة ضد أكبر قوة في التاريخ؟؟؟
موح المتفائل - بلدنا2017/03/03 على 10:433
المهمة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة. الجهاد الاصغر رغم كل التضحيات التي تطلبهامن شعبنا ورغم الالام والجراح التي تركهاكان اسهل بكثير لانه كان متوافقامع منحى التاريخ والجيوسياسية وكان متوافقا مع فكرة"الجهاد"في ثقافتنا اماالجهادالاكبر ياسيدي الكريم فيعني ثورةفي البنية الاجتماعيةوتغييرا في سلوك وحياة الافراد وخروجامن طمانينةوسعادة عيش"حشيشة طالبة معيشة" للدخول في في حياة الهمة والهموم والتنافس والجري والشعور بالمسؤولية ويعني ايضاخارجيا الاصطدام بمصالح القوى المسيطرة. غير ان رفع التحدي من شيم الرجال.
عندما يتحقق كل هذا سيتحقق نوع من الترحاب الجزائري لكل العالم2017/03/03 على 18:564
القضية راهي واضحة العالم راه سخون
واذا لم يتحقق العدل و المساوات
و الادب و الاخلاق
و الامانة و الانضباط بين الناس
الفرح لفرح الاخريين دون حسد دون سراخ
التشجيع الى كل خير
اسمح من حقك يرجعلك بالتضحية المصحوبة بابتسامة
القضية راهي واضحة مشي البلاد اللي نحبوها
الناس اللي في البلاد هوما اللي لازم يتحابوا هكذا تولي البلاد محبوبة
هكذا تولي البلاد جذابة لكل الاجناس و حتى الغرب
هكذا يولي الاهتمام بالبلاد من كل العالم ايجابيا
هكذا يخلق مناخ مناسب يدفع الجزائري و الاجنبي الى العمل و تحقيق كل الحلول
موح - الجزائر2017/03/03 على 20:125
الى المعلق 4:
اللي يستنى من الاجنبي يبني لو وطنو كما اللي يستنى عودة المسيح ولا عودة المهدي. يعني يستنى ويستنى ويستنى...
يا عبد ربي لم نسمع بشعب بنى له الاجانب حضارته. الجزائر يبنيها ابناؤها ان كانوا رجالا اما ان كانوا ينتظرون من الاجانب ان يبنوا لهم اقتصادهم فستتحول الجزائر الى طايلندا و دولة للسياحة الجنسية. اذا كنا عاجزين عن بناء دولة محترمة فالموت احسن لنا لنترك ارضنا لشعب اقدر منا كاليابانيين او الفنلنديين او الهنغاريين. اذا كنت تنتظر استثمارات جدية من الراسمالية العالمية فانت لم تفهم شيئا.
2017/03/03 على 23:20
نظرتك سلبية الى الاجانب
اقرء تعليقي جيدا و بعدها حاور
انت سردت افكارك التي كانت تدور في راسك لحظة كتابة تعليقك
وما كتبته انت لا علاقة له بما كتبته انا
يجب ان لا تتسرع عند الكتابة
تكتبون و كانكم تاكلون
نعم نعم انا لا افهم شي
لديك نزعة عنصرية متسترة بغلاف الوطنية
مع اننا كجزائريين لسنا شعب واحد بل اجناس مختلفة
ولا يصح ان يقارن مصير شعب بمصير شعب اخر
لان طبيعة هذا و ذاك لا تتشابه اطلاقا
اليابانيين و الفنلنديين و الهنغاريين !!!
المانيا و فقط
موح ذو الاحلام الجزائرية - الجزائر للجزائرية2017/03/04 على 11:33
ياوفهمناك وعرفناك, ما كان لاه تكسر راسك.
واش دخل الاجانب في طموحاتناواحلامنا يامخلوق واين العنصريةفيما قلته?!
[مع انناكجزائريين لسنا شعب واحد..]!! علاه الفرنسيس والطليان والسبنيول جنس واحد? البريطانيون جنس واحد? الصينيون جنس واحد? الاستراليون والارجنتينيون جنس واحد? الا يقول سكان كل دولة من هذه الدول الممتزجة الاعراق انهم شعب واحد? تفكيرك يذكرني بتفكير المغني اليهودي الفرنسي انريكو ماسياس الذي يؤمن ان اسرائيل وطن يهود العالم مهما كان جنسهم اما الجزائر فهي ملك مباح لان فرنسا اخذتها من الاتراك!!!
اما باقي الكلام فهو ثرثرة الى درجة 500 حرف انتهت2017/03/04 على 18:20
يا مخلوق !!!
اسلوب رديئ من او التعليق
واش دخل الاجانب في طموحاتنا واحلامنا
السؤاب يطرح نفسه ما هي طمحاتكم و ماذا يفعل الجزائريين عند الاجانب
و انت يا صامط لسقت غير في كلمة جنس واحد
مع انه نفس المفهوم الذي اردت اصاله لك غبي تكرر كلامي دون ان تفهم
مع انني لم اتكلم عن البلدان الاخرى كنت اتكلم على الجزائر و فقط
لماذا بسرعة تلجئ الى اسلوب المقارنة و التشبيه خارج القطر الجزائري
وما الاجانب سوى اناس نتعامل معهم كما هو الحال في كل بلد
المقصود هو كيف يتحسن العلاقات بين الجزائر و البلدان الاخرى
ولان اغلب الناس ولدوا حمقى بالغريزة فلا مفر من حمقهم !!!2017/03/04 على 14:35
للاسف انت لا تصلح لهكذا مواضيع
ربما يناسبك التعليق على مبارات كرة قدم
لا اكثر ولا اقل فلماذا الصراخ على ولا شيئ
وامثالك لا يكادون يفقهون شيئ
راك غير تنقرش صدعتنا راسنا
ايا اتسرح روح تلعب
ابن الجزائر الوفي - الجزائر العميقة2017/03/04 على 06:446
استاذنا الكريم لا لكثرة اللوم على مافعلوا في ميراث الشهداء يجب ان نصارح انفسنا ببعض المشاكل المعاشة اولا يجب ان نصحح ان المجاهدين هم نسبة قليلة متواجدة في نظام الحكم لا سيما ممن كان لهم دور ريادي في الثورة ثانيا ان ان هناك شبه استيلاء عليه من قبل فيئة معينة تمكنت ورفضت التنازل واخذت تورثه بطريقة او باخرى وبدل تسليم المشعل الى الطاقات الشابة بقت الامور بايديهم فما كان من الطاقات المخلصة الا الهجرة وقد اثبتوا انهم اجدر واما بالداخل فقد اتخذو التقاعد المسبق كمخرج وهذا يعتبر هروبا فلا لوم
عبدالقادر - الجزائر العميقة2017/03/04 على 07:417
سوءالتسييرمن سوءالتدبير ومن شب على شيءشاب عليه ومنه اقول بان مانتمناه هوحسن الرؤى.لماسؤل كفيف عن ماذايريد"اجاب فورا الرؤيةولاشيء غير الرؤيةلانه يريدالبصر.امانحن ياسادةنرى من زمان لكن تنقصناالبصيرةوهي اساس كل شيءوالتي لن تاتي من فراغ.انها تكتسب بتراكمات فكريةوتعليميةوتربويةيكتسبها الفردخلال فترةطويلةمن الحياةولهذافبناءالوطن يحتاج لجميع ابنائه من الذين تتوفرفيهم ميزات المواطن الصالح لنفسه ولاهله ولشعبه ولوطنه ولامته.فان هي وجدت في جيل اليوم فهوقادرعن التدبيروالتسيير اماغيرذلك فالمصير نتائجه معلومة
المتنطعون المغالون لم يتركوا لنا كبيرا2017/03/04 على 11:188
أستاذ... الدار مليئة بالكبار و لكن الغزو الثقافي الأصولي المتأسلف جعل صغيرنا أعلم من كبيرنا... جعل صغيرنا الرضيع إماما... أصبح الإبن يقول لأبيه أنت لا تعرف... أنت ممن قال عنهم الله "أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ" ثم يُضيفون عليهم جهلا و اعتداءا بالقرآن و على القرآن ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء﴾ هكذا قضى الأبناء الظالون على المجتمع... هكذا فعل تلامذة طالبان و بنوا عبد الوهاب بالمجتمع الجزائري "لا كبير" .. ثم انتقلوا للأسرة و فككوها
abdelkader2017/03/04 على 13:049
المشكلة اننا ننتضر من الحاكم تطوير البلاد, العدل بين الناس, حمايتهم و حماية مصالحهم. بهذا التصور نجعل منه ديكتاتور يتحكم في كل شيء. العالم تطور باستقلالية المؤسسات بعضها عن بعض, لا دخل للحاكم في العدالة و لا الصحافة و لا حتى المؤسسات المنتخبة. اضف الى ذالك ننتضر من الحاكم فرض نضام اخلاقي لا نضام عام. مجتمعنا لا ينفي الراشي و آكل مال اليتيم و ينفي من يزني او يشرب الخمر.
2017/03/05 على 10:4310
السلام عليكم
شكرا ..
.. أحنا فهمونا الناس الكبار ، بأن مهمتنا أنتهت ، والباقي عليكم ؟؟؟
أي من معركة أو ثورة التحرير إلى ثورة البناء والتشييد،
.. ماكانش مستحيل !! ؟؟
كيما أيقولوا قوة إراااادة الانسان
هى "راس مالــــــــــه" الحقيقي لدفع عجلة الحياة الى الأمام .. ؟
وشكرا