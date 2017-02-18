حدث ذلك في شجار وقع داخل منزل الضحية أربع سنوات حبسا لجزائرية حاولت قتل فرنسية بمستغانم

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية مستغانم، الأربعاء، المسماة "س. ب"، البالغة من العمر 39 عاما، بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطها سنة 2012 في تهمة محاولة القتل ضد امرأة من أصول فرنسية، تدعى "ر. ف"، البالغة من العمر 68 عاما، زوجة مواطن جزائري صاحب مؤسسة خاصة.

ونفت المتهمة، التي كانت تشغل منصب سكرتيرة منذ سنة 2012 على مستوى مؤسسة خاصة ملك لزوج الرعية الفرنسية، التهم المنسوبة إليها المتمثلة في محاولة القتل، حيث ذكرت خلال أطوار المحاكمة أنها دخلت في عراك مع زوجة صاحب المؤسسة داخل البيت العائلي في شهر جويلية من سنة 2012 عندما كانت تبحث عن مجوهراتها داخل إحدى الغرف بعلم زوج الضحية، غير أن وكيل الجمهورية واجه المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها من خلال ملف الضبطية القضائية والأدلة المتوفرة، إذ تم العثور خلال التحقيق الجنائي على بقع من الدم فضلا عن تقارير الخبرة الطبية التي تؤكد تعرض الضحية إلى العنف والضرب، وحاولت المتهمة حينها خنقها. وبناء على الملف القضائي، تم إدانة المتهمة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.