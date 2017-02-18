تناشد عائلة زيان، القاطنة في قرية الدبيل ببلدية حمام الضلعة في المسيلة، تدخل مسؤولي وزارتي الصحة والتضامن وأهل الخير والإحسان لتحويل الابن "عبد الجواد"، البالغ من العمر نحو سنة ونصف الذي يعاني من ضيق وانسداد في البلعوم منذ الولادة حرمه من التنفس أو الأكل مثل أقرانه للعلاج في الخارج. كما تسببّ له في صعوبات في التنفس وعدم وصول الأوكسجين بكمية كافية إلى الدماغ، كما تظهر عليه أعراض الحمى والفشل وغيرها.
والده عبد الرزاق، أكد في حديث إلى "الشروق"، أن عدم تحسن وضعيته الصحية حتّم تحويله إلى مستشفى باينام بالجزائر، حيث تم تشخيص مرضه بعد أن مكث هناك قرابة 3 أشهر كاملة، كما أكد له الأطباء أن علاجه يستلزم تحويله إلى أوربا.
ونظرا إلى إمكاناته المادية المحدودة، باعتباره عاملا بسيطا، تكفل أحد الميسورين بتحويله إلى مستشفى ومركز الخالدي الطبي في عمان بدولة الأردن، حيث مكث هناك 12 يوما دون جدوى ونصحه الأطباء هناك بإمكانية علاجه في فرنسا أو أمريكا، أو إجراء العملية في أحد المستشفيات التركية بتكلفة تفوق 9 آلاف أورو دون احتساب تكاليف النقل والإقامة وغيرها من المتطلبات التي دفعته إلى توجيه نداء عبر صفحات "الشروق"، لإعادة البسمة لفلذة كبده.
رقم هاتف الوالد: 0668088050
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عائلته تناشد المسؤولين تحويله إلى الخارج من أجل العلاج
انسداد في البلعوم يحرم "عبد الجواد" من الأكل
سفيان. ع
تناشد عائلة زيان، القاطنة في قرية الدبيل ببلدية حمام الضلعة في المسيلة، تدخل مسؤولي وزارتي الصحة والتضامن وأهل الخير والإحسان لتحويل الابن "عبد الجواد"، البالغ من العمر نحو سنة ونصف الذي يعاني من ضيق وانسداد في البلعوم منذ الولادة حرمه من التنفس أو الأكل مثل أقرانه للعلاج في الخارج. كما تسببّ له في صعوبات في التنفس وعدم وصول الأوكسجين بكمية كافية إلى الدماغ، كما تظهر عليه أعراض الحمى والفشل وغيرها.
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والده عبد الرزاق، أكد في حديث إلى "الشروق"، أن عدم تحسن وضعيته الصحية حتّم تحويله إلى مستشفى باينام بالجزائر، حيث تم تشخيص مرضه بعد أن مكث هناك قرابة 3 أشهر كاملة، كما أكد له الأطباء أن علاجه يستلزم تحويله إلى أوربا.
ونظرا إلى إمكاناته المادية المحدودة، باعتباره عاملا بسيطا، تكفل أحد الميسورين بتحويله إلى مستشفى ومركز الخالدي الطبي في عمان بدولة الأردن، حيث مكث هناك 12 يوما دون جدوى ونصحه الأطباء هناك بإمكانية علاجه في فرنسا أو أمريكا، أو إجراء العملية في أحد المستشفيات التركية بتكلفة تفوق 9 آلاف أورو دون احتساب تكاليف النقل والإقامة وغيرها من المتطلبات التي دفعته إلى توجيه نداء عبر صفحات "الشروق"، لإعادة البسمة لفلذة كبده.
رقم هاتف الوالد: 0668088050