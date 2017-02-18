وزير الصحة يؤكد وفرة الدواء ويصرح: الدواء متوفر و"الأزمة مفتعلة" ولن نخضع للمخابر الأجنبية!

جدد، أمس، وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، على هامش ملتقى المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في مكافحة داء السرطان المنظم بتلمسان، نفيه القاطع لوجود ندرة في الأدوية. ووجه بوضياف أصابع الاتهام إلى جهات لم يذكرها بالاسم على أنها تعمل على إثارة البلبلة، وتحاول فرض الأمر الواقع على الدولة الجزائرية.

وأشار في السياق ذاته إلى قيام بعض المخابر الأجنبية المختصة في إنتاج الأدوية بفرض اقتناء أدوية معينة، كاشفا في هذا السياق أن "الدولة الجزائرية لن يفرض عليها أي أحد اقتناء أدوية، كيف ما كان نوعها، وأن وزارة الصحة هي التي لها كل الصلاحيات لاقتناء ما يستلزمها من الأدوية"، مضيفا في السياق ذاته "هم يقولون إن هنالك ندرة في الدواء ونحن نقول إن الدواء متوفر ولا يوجد هنالك أي ندرة".

عبد المالك بوضياف أثناء رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أكد على أن الإنتاج الوطني من الأدوية بلغ 63 بالمائة، وأن الدواء متوفر، فهنالك إنتاج وطني لا يختلف عن ما تنتجه المخابر الأجنبية المختصة في ذلك، فقط أسماء الأدوية تختلف لا أكثر ولا أقل.

وقد كشفت هذه التصريحات عن المعارك التي تخوضها وزارة الصحة ضد مافيا الدواء التي تريد أن تفرض على الجزائر نوعية الأدوية التي يجب اقتناؤها، وإن كان وزير الصحة لم يشر إلى ذلك صراحة إلا أن تصريحاته تضمنت إشارات تلميحية إلى وجود شبكات جد منظمة تبحث عن الاستحواذ على سوق الأدوية بالجزائر، وهي الشبكات التي سبق أن اشتكى منها وزراء تعاقبوا على القطاع الصحي كما هو الشأن مع وزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس الذي سبق أن أكد على وجود مافيا دواء تحاول السيطرة على السوق الوطنية للدواء.

ومن جانب آخر، وفي الشأن ذاته نفى الوزير أن يكون اللقاح الموجه إلى الأطفال يضر بحياة الأطفال، موضحا في هذا الصدد أنه من غير الممكن أن يتم اقتناء لقاحات تضر بحياة الأطفال، قبل أن يطمئن الجمعية الوطنية للمستهلكين بأن اللقاح سليم ولا تنجر عنه أي أعراض سلبية. هذا وقد كان اللقاء الذي جمع وزير الصحة بمديري ورؤساء مصالح المرافق الصحية لمعالجة داء السرطان، فرصة للوزير لكي يوجه تعليمات الصارمة خص بها رؤساء المصالح من دون غيرهم، أين أكد على ضرورة أن يتكلف رئيس المصلحة بثلاث مهمات: التسيير، التكوين والبحث، وأن الوزارة تعمل على وضع قوانين تساعد رؤساء المصالح على ممارسة مهامه بطرق سليمة وتنظيمية.