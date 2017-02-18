تمكن رئيس الأمن الحضري الأول بمدينة تبسة، صباح الخميس، من استرجاع مليار سنتيم، كان يحملها شاب في العقد الثالث من العمر، وهو في طريقه إلى مؤسسة القرض الشعبي الجزائري من أجل وضعها في حساب جار قبل أن تُسرق منه.
حيثيات القضية، تعود إلى حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، لما كان رئيس الأمن الحضري الأول، يعاين التشكيل الأمني المشرف على المرور، بساحة كارنو بقلب تبسة، حيث لمح شابا يحمل علبة كارتونية، ويسير بسرعة متزايدة، فاقترب منه وسأله عن سبب السرعة والالتفات، إلى الخلف، فأكد له أن هناك أشخاصا يريدون الاعتداء عليه، فكانت رغبة رئيس الأمن، حمايته، حيث قام بنقله إلى المقر، وبعد مساءلته عن هوية الأشخاص الذين يريدون الاعتداء عليه، إن كان يعرف بعضهم، اكتشف أنهم تبعوه لعدة أمتار من أجل سرقة أمواله الموجودة بالصندوق الكرتوني، حيث تم فتحه، بحضور عون أمن الشرطة، وبعد سؤال وجواب، انهار الشاب وأكد لهم أنه قام بسرقة المبلغ، والمقدر بمليار سنتيم، من إحدى الشركات الخاصة، ببئر العاتر، من دون علم صاحبها، وكان بصدد وضع المبلغ بالكامل في حسابه الخاص ببنك تبسة، عوضا عن بنك بئر العاتر حيث يقطن وحيث مكان جريمته، حتى يبعد الشبهة عن نفسه، ليتم توقيفه مباشرة، وإحالته على التحقيق إذ من المنتظر أن يعرض بعد غد الأحد على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، وإشعار صاحب الشركة المختصة التي استرجعت أموالها المسروقة وتأسست كطرف مدني في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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سرق المبلغ المالي من شركة خاصة
سارق مليار سنتيم يتوجه من دون تخطيطه إلى مركز الشرطة بالمال المسروق
ب. دريد
تمكن رئيس الأمن الحضري الأول بمدينة تبسة، صباح الخميس، من استرجاع مليار سنتيم، كان يحملها شاب في العقد الثالث من العمر، وهو في طريقه إلى مؤسسة القرض الشعبي الجزائري من أجل وضعها في حساب جار قبل أن تُسرق منه.
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حيثيات القضية، تعود إلى حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، لما كان رئيس الأمن الحضري الأول، يعاين التشكيل الأمني المشرف على المرور، بساحة كارنو بقلب تبسة، حيث لمح شابا يحمل علبة كارتونية، ويسير بسرعة متزايدة، فاقترب منه وسأله عن سبب السرعة والالتفات، إلى الخلف، فأكد له أن هناك أشخاصا يريدون الاعتداء عليه، فكانت رغبة رئيس الأمن، حمايته، حيث قام بنقله إلى المقر، وبعد مساءلته عن هوية الأشخاص الذين يريدون الاعتداء عليه، إن كان يعرف بعضهم، اكتشف أنهم تبعوه لعدة أمتار من أجل سرقة أمواله الموجودة بالصندوق الكرتوني، حيث تم فتحه، بحضور عون أمن الشرطة، وبعد سؤال وجواب، انهار الشاب وأكد لهم أنه قام بسرقة المبلغ، والمقدر بمليار سنتيم، من إحدى الشركات الخاصة، ببئر العاتر، من دون علم صاحبها، وكان بصدد وضع المبلغ بالكامل في حسابه الخاص ببنك تبسة، عوضا عن بنك بئر العاتر حيث يقطن وحيث مكان جريمته، حتى يبعد الشبهة عن نفسه، ليتم توقيفه مباشرة، وإحالته على التحقيق إذ من المنتظر أن يعرض بعد غد الأحد على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، وإشعار صاحب الشركة المختصة التي استرجعت أموالها المسروقة وتأسست كطرف مدني في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.