منحرفون يعتدون على منتخب ببلدية برحال بعنابة

فتحت مصالح أمن دائرة برحال مساء الخميس، تحقيقاتها المعمقة من أجل توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في عملية اعتداء سافرة على عضو المجلس الشعبي البلدي ببرحال الطاهر عرايسية المكلف بتسيير فرع قرية طاشة، حيث بينت التحقيقات الأولية أنّ هذين الشخصين تورّطا سابقا في عملية حرق الفرع البلدي بطاشة خلال حركة شغب سنة 2011.

وعن الحادثة قال مصدر مقرب من دواليب المجلس الشعبي البلدي ببرحال لـ"الشروق" إنّ الضحية كان في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة الأربعاء، متواجدا داخل مكتبه بالفرع البلدي طاشة، من أجل إنهاء بعض المصالح المتعلقة باستمارات الترشح للانتخابات التشريعية، قبل أن يقتحم شخصان مكتبه وينهالان عليه ضربا مبرحا باستعمال عصي غليظة أصابته في مختلف أنحاء جسمه، ليفرّ الفاعلان بعدها إلى وجهة مجهولة تاركين الضحية من دون حراك، ولحسن حظه فقد انتبه الحارس الليلي للفرع البلدي إلى تعرض العضو المنتخب لاعتداء خطير، الأمر الذي استدعى نقله على متن سيارة الإسعاف التابعة لبلدية برحال إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، ومنها مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمسشتفى الجامعي ابن رشد بعنابة، حيث خضع الضحية لعناية طبية مركزة نتيجة تعرضه لرضوض في مختلف أنحاء جسمه، كما تمّ عرضه على الطبيب الشرعي لتقدير حجم العجز الذي تعرض له الضحية، وبالموازاة مع ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في ملابسات هذا الحادث الخطير من أجل توقيف المشتبه فيهما اللذين تبين أنهما كانا ضالعين سنة 2011 في حادثة حرق الفرع البلدي بطاشة.