محكمة الجنايات سلطت عليهم السجن المؤبد شبان يقتلون صديقهم ويحرقون جثته بسطيف

أصدرت محكمة جنايات سطيف، الخميس، عقوبة المؤبد في حق المدعو "ك.ه" وشريكه في الجريمة المدعو "ح .ه" فيما سلطت عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو "ت .م"، لتورطهم في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب عمار الذي أحرقت جثته عشية عيد الفطر المبارك.

وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين الثلاثة والضحية كانوا في جلسة سمر في إحدى الليالي في حديقة بعين ولمان بجنوب سطيف، يتناولون فيها جميع المحرمات، على غرار الخمور والمهلوسات والمخدرات، وبعد لحظات نشب شجار بين المتهم "ح.ه" والضحية، بسبب قضية أخلاقية، ليتطور الشجار الكلامي، إلى شجار عنيف، استعمل فيه المتهم سلاحا أبيض، ووجه للضحية طعنات قاتلة على مستوى الرأس، ثم قام بمشاركة زميليه بتهميش رأسه كليا بالحجارة، ولم يكتفوا بهذا فقط، بل جمعوا الكرطون والبلاستيك والحشيش اليابس، ووضعوه فوق جثته، ثم أضرموا فيها النيران، ولاذوا بالفرار.

وفي اليوم الموالي تم العثور على الجثة متفحمة، ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقاتها وتمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية الجناة وتوقيفهم تباعا.