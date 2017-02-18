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حكم نهائي ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين
برّأت محكمة النقض المصرية الرئيس الأسبق حسني مبارك، الخميس، من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/جانفي 2011.
ويعد هذا الحكم باتاً ونهائياً، ولا يجوز الطعن عليه.
وكان مبارك - الذي يبلغ الآن 88 عاماً - قد أدين في أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وظل مبارك محتجزاً منذ القبض عليه في أفريل 2011 في عدد من المستشفيات، وهو الآن موجود في المستشفى العسكري في جنوب القاهرة.
ونفى مبارك اتهامه بتوجيه أمر بقتل المتظاهرين، مؤكداً على أن التاريخ سيحكم عليه بأنه "وطني خدم بلاده مترفعاً عن أي مصلحة".
وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في عام 2013، وأسقط قاض التهمة بعد عام، غير أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة ثانية.
كما برّأت المحكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه من نفس التهمة، يوم الخميس.
ورفضت محكمة النقض أيضاً مطالب محاميي أسر المتظاهرين برفع دعاوى قضائية أخرى ضد مبارك.
وقُتل نحو 850 شخصاً في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 جانفي 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فيفري من العام نفسه.
ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.
وكان عشرات من ضباط الشرطة - اتهموا بقتل متظاهرين - قد برئوا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ.
بوطبل عدة - الجزائر2017/03/03 على 10:151
مين يفرح بالعروسة من غير امها