لعبة "توم وجيري" المعارضة السورية تسخر من سيطرة النظام على تدمر

سخرت المعارضة السورية من إعلان نظام الرئيس بشار الأسد، إن قواته استعادت، الخميس، السيطرة على مدينة تدمر الأثرية بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منها للمرة الثانية في غضون عام.

وقال نصر الحريري، رئيس الوفد التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات، في تصريح للصحافيين في جنيف: "إذا كنا سنهنئ بشار الأسد على تدمر اعتقد أنه سيتعين علينا أن نهنئ داعش مستقبلاً إذا سيطرت على تدمر، لأن كلا الجهتين هي جهة إرهابية، بشار الأسد الذي يقتل كل هؤلاء المدنيين في تعريف القانون الدولي هو جهة إرهابية".

وأضاف إن "موضوع تدمر يعني هذه المرة الثانية التي يتم فيها الاستلام والتسليم، يتم استثمار هذه العملية استثمارات سياسية اعتقد أنها أصبحت مكشوفة ويجب أن تكون مكشوفة لحضراتكم. إذا تتبعنا لعبة الأسد وتدمر مثل لعبة توم وجيري فاعتقد أن التهاني ستكون كثيرة".

وتمكن الجيش السوري وحلفاءه بدعم جوي روسي ومشاركة مستشارين روس، الأربعاء، من دخول المدينة الواقعة في منطقة صحراوية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، بعد نحو ثلاثة أشهر من سيطرة الجهاديين عليها.

وكان التنظيم المتشدد تمكن من السيطرة على المدينة في 11 ديسمبر بعد ستة أشهر من طرده منها بعد استيلائه عليها في الفترة الممتدة من ماي 2015 حتى مارس 2016.

والمدينة التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الإنساني نظراً لآثارها القيمة.

وأقدم التنظيم خلال فترة سيطرته الأولى على تدمير معبدي بعل شمسين وبل وقوس النصر وقطعاً أثرية كانت في متحف المدينة. كما دمر مطلع 2016 التترابيلون الأثري. ووصفت الأمم المتحدة ذلك بـ"جريمة حرب".