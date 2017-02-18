حظي فيديو نشرته "بي بي سي" على صفحتها على موقع فيسبوك، بانتشار كبير وأكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، يظهر فيه الطبيب البريطاني ديفيد نوت وهو يلتقي الطفلة السورية مرام ذات الخمسة أشهر، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي"، الخميس.
الفيديو الذي وصفه كثيرون بالمؤثر، يصوّر اللحظات الأولى من لقاء الطفلة بالطبيب، المعروف بنشاطاته في مناطق الحروب والصراعات، آخرها كانت في حلب نهاية عام 2016، حيث التقى مرام لأول مرة والتي خسرت بسبب الغارة والديها، إضافة إلى إصابتها بجروح بالغة.
ويروي الجراح البريطاني كيف قضى أسبوع ما قبل أعياد الميلاد في المستشفى الميداني، في إجراء عمليات جراحية لأطفال، ولكن - بحسب وصفه لصحيفة الديلي ميل - لم يكن أي منهم حزيناً بقدر حالة مرام.
يقول: "كان يحتوي جسم الرضيعة على قطع من الذخائر التي لم يستطع الأطباء في حلب معالجتها؛ لقلة التجهيزات هناك، مكتفين بوضع بعض الضمادات والمواد المطهرة"، الأمر الذي اضطره إلى إجراء عملية معقدة.
لم تكن ليلة الميلاد عادية بالنسبة إليه، حيث لم تبرح صورتها خياله، يقول: "إذا كان هناك طفل واحد فقط يمكن إحضاره إلى بريطانيا، أريد أن تكون هي مرام.. ليس فقط لأنها فقدت والديها، وأصيب شقيقاها، ولكن نظراً لطبيعة العلاج الذي تحتاجه"، بحسب ما نشرته "ديلي ميل".
ونوت، الذي كان على علم بنقل مرام إلى تركيا، لم يكن يعرف أين هي بالضبط، ولكن بعد البحث اكتشف مكانها وسافر مباشرة للقائها.
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فيديو مؤثر يحظى بأكثر من مليون ونصف مشاهدة
طبيب بريطاني يلتقي طفلة سورية لم تفارق خياله منذ أن عالجها
وكالات - الشروق أونلاين
حظي فيديو نشرته "بي بي سي" على صفحتها على موقع فيسبوك، بانتشار كبير وأكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، يظهر فيه الطبيب البريطاني ديفيد نوت وهو يلتقي الطفلة السورية مرام ذات الخمسة أشهر، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي"، الخميس.
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الفيديو الذي وصفه كثيرون بالمؤثر، يصوّر اللحظات الأولى من لقاء الطفلة بالطبيب، المعروف بنشاطاته في مناطق الحروب والصراعات، آخرها كانت في حلب نهاية عام 2016، حيث التقى مرام لأول مرة والتي خسرت بسبب الغارة والديها، إضافة إلى إصابتها بجروح بالغة.
ويروي الجراح البريطاني كيف قضى أسبوع ما قبل أعياد الميلاد في المستشفى الميداني، في إجراء عمليات جراحية لأطفال، ولكن - بحسب وصفه لصحيفة الديلي ميل - لم يكن أي منهم حزيناً بقدر حالة مرام.
يقول: "كان يحتوي جسم الرضيعة على قطع من الذخائر التي لم يستطع الأطباء في حلب معالجتها؛ لقلة التجهيزات هناك، مكتفين بوضع بعض الضمادات والمواد المطهرة"، الأمر الذي اضطره إلى إجراء عملية معقدة.
لم تكن ليلة الميلاد عادية بالنسبة إليه، حيث لم تبرح صورتها خياله، يقول: "إذا كان هناك طفل واحد فقط يمكن إحضاره إلى بريطانيا، أريد أن تكون هي مرام.. ليس فقط لأنها فقدت والديها، وأصيب شقيقاها، ولكن نظراً لطبيعة العلاج الذي تحتاجه"، بحسب ما نشرته "ديلي ميل".
ونوت، الذي كان على علم بنقل مرام إلى تركيا، لم يكن يعرف أين هي بالضبط، ولكن بعد البحث اكتشف مكانها وسافر مباشرة للقائها.
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