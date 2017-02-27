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icon-category ألبومات الصور

لاجئون يفرون من أمريكا إلى كندا

date 2017/03/03 views 236 comments 0
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icon-photograph تصوير: رويترز

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