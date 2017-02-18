تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صوراً ذاتية (سيلفي) للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع زعماء ومسؤولين من ماليزيا وإندونيسيا خلال جولته الآسيوية التي يقوم بها حالياً.
وسرق "السيلفي الملكي" الأضواء في أول جولة آسيوية للعاهل السعودي منذ توليه الحكم في 23 جانفي 2015، في خروج على الطابع الرسمي الملكي لزياراته الخارجية.
وفي الأيام الأولى من جولته التي تستمر شهراً ظهر الملك مع مسؤولين كبار في إندونيسيا وماليزيا في صور ومقاطع فيديو جرى تداولها ملايين المرات على الإنترنت.
ونشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، مقطع فيديو له على موقع فيسبوك وهو يتناول العشاء مع العاهل السعودي في القصر الرئاسي في بوجور قرب العاصمة جاكرتا.
وفي الفيديو علق الاثنان على الزيارة وهي الأولى لعاهل سعودي إلى إندونيسيا في حوالي خمسة عقود ليمنحا المشاهدين نظرة خاطفة نادرة على الزيارة الرسمية.
وبينما أمسك ويدودو بما بدا أنه هاتف بكاميرا ظهر الملك سلمان وهو يمسك بأدوات مائدة ذهبية اللون قبل أن يعلق بالعربية على زيارته لإندونيسيا التي تستمر 12 يوماً وهي أطول محطة في جولته الآسيوية.
وقال الملك وهو ينظر إلى الكاميرا، إنه سعيد جداً بزيارته لإندونيسيا والشعب الإندونيسي بينما كان مترجم يجلس خلفه بترجمة كلماته إلى اللغة الإندونيسية.
منشور
وظهر الملك أيضاً في صورة سيلفي مع الرئيسة الإندونيسية السابقة ميغاواتي سوكارنوبوتري وابنتها بوان ماهراني وهي عضو في حكومة الرئيس الحالي.
ولإندونيسيا عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وصور السيلفي ركيزة أساسية لها، في رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.
وشوهد العاهل السعودي أيضاً في وقت سابق هذا الأسبوع في صورة سيلفي نشرت على موقع تويتر مع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق أثناء أول محطة في جولته الآسيوية.
ونشر عبد الرزاق الصورة وكتب تعليقاً عليها: "صورة سيلفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.. صداقة قوية". وللوزراء والشعوب نصيب.
تغريدة
وفيما بدا حرص قادة الدول الآسيوية التي يزورها العاهل السعودي على توثيق الجولة الآسيوية وزيارته لبلدانهم التي وصفها قادة تلك الدول "بالتاريخية"، انتقلت ظاهرة "السيلفي" للوزراء والموطنين في تلك الدول.
ونشر كلاً من خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس وزراء ماليزيا صورة في حساباتهما في تويتر وهما يلتقطان صورة "سيلفي" في أعقاب توقيع اتفاقية بين البلدين.
أيضاً كان لافتاً حرص الإندونيسيين الذين خرجوا بالآلاف في شوارع جاكرتا للترحيب بالملك سلمان لدى وصوله البلاد التقاط صور سيلفي مع موكب الملك سلمان.
وتشمل جولة الملك سلمان أيضاً سلطنة بروناي والصين واليابان وجزر المالديف.
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العاهل السعودي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي
الملك سلمان ودبلوماسية الـ"سيلفي" في جولته الآسيوية
الشروق أونلاين - وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صوراً ذاتية (سيلفي) للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع زعماء ومسؤولين من ماليزيا وإندونيسيا خلال جولته الآسيوية التي يقوم بها حالياً.
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الملك سلمان ودبلوماسية الـ"سيلفي" في جولته الآسيوية
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وسرق "السيلفي الملكي" الأضواء في أول جولة آسيوية للعاهل السعودي منذ توليه الحكم في 23 جانفي 2015، في خروج على الطابع الرسمي الملكي لزياراته الخارجية.
وفي الأيام الأولى من جولته التي تستمر شهراً ظهر الملك مع مسؤولين كبار في إندونيسيا وماليزيا في صور ومقاطع فيديو جرى تداولها ملايين المرات على الإنترنت.
ونشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، مقطع فيديو له على موقع فيسبوك وهو يتناول العشاء مع العاهل السعودي في القصر الرئاسي في بوجور قرب العاصمة جاكرتا.
وفي الفيديو علق الاثنان على الزيارة وهي الأولى لعاهل سعودي إلى إندونيسيا في حوالي خمسة عقود ليمنحا المشاهدين نظرة خاطفة نادرة على الزيارة الرسمية.
وبينما أمسك ويدودو بما بدا أنه هاتف بكاميرا ظهر الملك سلمان وهو يمسك بأدوات مائدة ذهبية اللون قبل أن يعلق بالعربية على زيارته لإندونيسيا التي تستمر 12 يوماً وهي أطول محطة في جولته الآسيوية.
وقال الملك وهو ينظر إلى الكاميرا، إنه سعيد جداً بزيارته لإندونيسيا والشعب الإندونيسي بينما كان مترجم يجلس خلفه بترجمة كلماته إلى اللغة الإندونيسية.
منشور
وظهر الملك أيضاً في صورة سيلفي مع الرئيسة الإندونيسية السابقة ميغاواتي سوكارنوبوتري وابنتها بوان ماهراني وهي عضو في حكومة الرئيس الحالي.
ولإندونيسيا عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وصور السيلفي ركيزة أساسية لها، في رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.
وشوهد العاهل السعودي أيضاً في وقت سابق هذا الأسبوع في صورة سيلفي نشرت على موقع تويتر مع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق أثناء أول محطة في جولته الآسيوية.
ونشر عبد الرزاق الصورة وكتب تعليقاً عليها: "صورة سيلفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.. صداقة قوية". وللوزراء والشعوب نصيب.
تغريدة
وفيما بدا حرص قادة الدول الآسيوية التي يزورها العاهل السعودي على توثيق الجولة الآسيوية وزيارته لبلدانهم التي وصفها قادة تلك الدول "بالتاريخية"، انتقلت ظاهرة "السيلفي" للوزراء والموطنين في تلك الدول.
ونشر كلاً من خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس وزراء ماليزيا صورة في حساباتهما في تويتر وهما يلتقطان صورة "سيلفي" في أعقاب توقيع اتفاقية بين البلدين.
أيضاً كان لافتاً حرص الإندونيسيين الذين خرجوا بالآلاف في شوارع جاكرتا للترحيب بالملك سلمان لدى وصوله البلاد التقاط صور سيلفي مع موكب الملك سلمان.
وتشمل جولة الملك سلمان أيضاً سلطنة بروناي والصين واليابان وجزر المالديف.