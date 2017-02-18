قال كبير المتحدثين باسم حملة المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون، الجمعة، إنه سيتنحى عن منصبه، في واحدة من أبزر الاستقالات حتى الآن من حملة المرشح المحافظ الذي يواجه تحقيقاً في شؤونه المالية.
وتأتي هذه الاستقالة الجديدة بعد أن واجه فيون ضربات صعبة قبل يومين، إثر استقالة مساعده الرئيسي برونو لو مير الذي كان مستشاره للشؤون الدولية قائلاً، إن المرشح لم يف بوعده الانسحاب من الانتخابات إذا خضع لتحقيق رسمي.
وفي وقت لاحق، قال حزب إتحاد الديمقراطيين والمستقلين وهو حزب صغير ينتمي لتيار الوسط وكان يدعم حملته الانتخابية، الأربعاء، إنه علق الدعم في انتظار اتخاذ قرار الأسبوع القادم بشأن ما إذا كان سيواصل دعمه.
واليوم (الجمعة)، قال كبير المتحدثين باسم حملة فيون، تيري سولير في حسابه على موقع تويتر: "قررت أن أنهي دوري متحدثاً باسم فرانسوا فيون".
تغريدة
وكان سولير هو الذي نظم الانتخابات التمهيدية التي أصبح فيون بعدها مرشحاً عن المحافظين.
وما زالت استطلاعات جديدة للرأي تظهر أن فيون لن يتمكن من الوصول للجولة الثانية من الانتخابات التي تجري في أفريل وماي. كما أظهرت أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون يعزز وضعه بوصفه الأوفر حظاً لخوض الجولة الثانية ضد مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف.
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فرنسا: استقالة كبير المتحدثين باسم حملة فيون
رويترز - الشروق أونلاين
قال كبير المتحدثين باسم حملة المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون، الجمعة، إنه سيتنحى عن منصبه، في واحدة من أبزر الاستقالات حتى الآن من حملة المرشح المحافظ الذي يواجه تحقيقاً في شؤونه المالية.
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وتأتي هذه الاستقالة الجديدة بعد أن واجه فيون ضربات صعبة قبل يومين، إثر استقالة مساعده الرئيسي برونو لو مير الذي كان مستشاره للشؤون الدولية قائلاً، إن المرشح لم يف بوعده الانسحاب من الانتخابات إذا خضع لتحقيق رسمي.
وفي وقت لاحق، قال حزب إتحاد الديمقراطيين والمستقلين وهو حزب صغير ينتمي لتيار الوسط وكان يدعم حملته الانتخابية، الأربعاء، إنه علق الدعم في انتظار اتخاذ قرار الأسبوع القادم بشأن ما إذا كان سيواصل دعمه.
واليوم (الجمعة)، قال كبير المتحدثين باسم حملة فيون، تيري سولير في حسابه على موقع تويتر: "قررت أن أنهي دوري متحدثاً باسم فرانسوا فيون".
تغريدة
وكان سولير هو الذي نظم الانتخابات التمهيدية التي أصبح فيون بعدها مرشحاً عن المحافظين.
وما زالت استطلاعات جديدة للرأي تظهر أن فيون لن يتمكن من الوصول للجولة الثانية من الانتخابات التي تجري في أفريل وماي. كما أظهرت أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون يعزز وضعه بوصفه الأوفر حظاً لخوض الجولة الثانية ضد مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف.