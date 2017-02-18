لليلة الثانية على التوالي غارات أمريكية دامية ضد مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن

أ ف ب - الشروق أونلاين

استهدفت مقاتلات أمريكية لليلة الثانية على التوالي أهدافاً لتنظيم القاعدة في اليمن، مما أوقع ثمانية قتلى من عناصره، حسب ما أعلن مسؤولون يمنيون، الجمعة.

وأشار المسؤولون القبليون إلى أن الغارات التي تمت قبل الفجر استهدفت ثلاثة منازل في وادي يشبم بالقرب من مديرية الصعيد في محافظة شبوة (جنوب) أحدها يعود إلى سعد عاطف زعيم التنظيم في شبوة.

وأشار مسؤولون أمنيون إلى مقتل ثمانية جهاديين في هذه الغارات، بينما قالت مصادر قبلية، إن نساء وأطفالاً أصيبوا بجروح.

ورد الجهاديون بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، بحسب المصدر نفسه ومسؤولين أمنيين وأشاروا إلى مشاركة مروحيات أمريكية في الغارات.

وتحدث أحد سكان مديرية الصعيد عن "ليلة رهيبة".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى شن نحو عشرين غارة، الخميس، ضد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" من خلال طائرات بدون طيار ومقاتلات جوية وهو أمر غير مألوف مما يشكل مؤشراً على تكثيف واشنطن جهودها في محاربة المجموعة المتطرفة.

وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف فرع التنظيم في اليمن والذي يعتبر الأكثر خطورة، لكن وتيرة الغارات ازدادت في الأشهر الأخيرة.

ورفض المسؤولون العسكريون الأمريكيون تأكيد معلومات نشرتها القاعدة، بأن سفناً حربية وفرق كوماندوس شاركت في ضربات، الخميس.

وعلق المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس، إن "القاعدة تستفيد من المناطق الخارجة عن نطاق السلطة في اليمن من أجل إعداد أو توجيه هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها". وشدد على أن "القوات الأمريكية ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية من أجل التغلب على القاعدة".

وفي 29 جانفي الماضي، أدى إنزال للقوات الأمريكية الخاصة ضد التنظيم الجهادي في محافظة البيضاء وسط اليمن إلى مقتل نساء وأطفال بالإضافة إلى أحد الجنود الأمريكيين.

واستفادت التنظيمات المتشددة كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين الشيعة، لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب اليمن.

وبدأ النزاع الأخير في اليمن في 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في النزاع في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.