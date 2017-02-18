نشرية خاصة تحذر من رياح قوية على الولايات الساحلية

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة، الجمعة، تحذر من هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية يمتد مفعولها من الساعة السادسة مساء من الجمعة وتستمر حتى السادسة صباحا من يوم السبت.

وعرفت مختلف ولايات الوطن منذ نهار الجمعة، حسب النشرية الخاصة رياحا عاتية امتد مفعولها حتى صبيحة السبت بلغت سرعتها 70 كلم / الساعة، وذلك على الولايات الوسطى والغربية في كل من العاصمة، بومرداس، تيزي وزو. أما الولايات الغربية المعنية فهي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، تنس، الشلف، فيما شهدت ولايتا جيجل وتيبازة هبوب رياح قوية بداية من ليلة الجمعة على الساعة التاسعة.

هذا وتوقع الخبراء جوا صحوا على مدن الوسط والشرق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تصل حتى 18 درجة في كل من العاصمة وعنابة، بينما ستكون الأجواء غائمة نسبيا على الولايات الغربية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و20 أما باقي ولايات الوطن فستكون الأجواء مشمسة ما بين 20 و30 درجة.