زيتوني: لا يجب تضييع فرصة التشريعيات

date 2017/03/03 views 58 comments 0
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icon-writer آمال شيبان

دعا الجمعة، وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، المواطنين إلى ضرورة الوقوف وقفة رجل واحد استعدادا للاستحقاقات المقبلة، من أجل تفادي أية انزلاقات تتربص بالوطن، مستشهدا بما يحدث على الساحة العربية.

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وأكد زيتوني أن التشريعيات هي عبارة عن موعد سياسي هام في تاريخ الجزائر وعلى جميع المواطنين التوجه بقوة إلى مراكز الاقتراع في إطار تطبيق حرية الاختيار وديمقراطية القرار.

وقد شهد دوار لكواهي ببلدية عين مليلة بولاية أم البواقي، احتفالية الذكرى الستين لاستشهاد البطل لعربي بن مهيدي، بحضور وزير المجاهدين، وشقيقة العربي بن مهيدي السيدة ظريفة.

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