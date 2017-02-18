أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ عن استئناف عملية الترحيل في مرحلتها الثانية والعشرين في الأسابيع القليلة المقبلة، ملمحا إلى إمكانية برمجة عملية معتبرة قبل الانتخابات التشريعية.
وقال الوالي زوخ، في تصريح للصحافة، أول أمس، على هامش زيارة وتفقد قادته إلى عدد من مشاريع قطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، إلى أن عملية الترحيل سيتم استئنافها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى إمكانية برمجة عملية ترحيل قبل التشريعيات المقبلة المزمع إجراؤها في الرابع ماي المقبل.
وبرر الوالي عدم برمجة أي عملية ترحيل منذ أخر عملية برمجت نهاية السنة المنصرمة، إلى سوء الوضعية الجوية والأمطار التي تهاطلت بغزارة على العاصمة وولايات الوطن، وأدت إلى توقيف مختلف الورشات والمشاريع السكنية، مبرزا في ذات السياق أنه لحد الآن استكملت الأشغال بجميع السكنات، ولم تتبق سوى عملية التهيئة الخارجية المتمثلة في ربط العمارات بمختلف شبكات الصرف الصحي والمياه والغاز وتعبيد الطرقات وهي العملية التي تتطلب بعضا من الوقت.
ولمح المسؤول الأول عن الولاية، إلى برمجة عملية الترحيل في غضون الأسابيع المقبلة، أي قبل الانتخابات التشريعية، مباشرة بعد الانتهاء من مشاريع التهيئة.
وكان المسؤول ذاته قد أعلن في وقت سابق عن توزيع 4 ألاف مسكن قبل نهاية مارس الجاري، منها 2000 مسكن اجتماعي في إطار برنامج إعادة الإسكان، والتي من المنتظر أن تشمل العديد من البلديات، على غرار برج الكيفان وجسر قسنطينة وقاطني الأقسام والمؤسسات التربوية.
أما عن الأحياء السكنية الجديدة، فمن المنتظر استقبال المرحلين الجدد في هذه المرحلة عبر عدة مواقع، على غرار موقع الزعاترية بالمعالمة وكوريفة بالحراش والكاليتوس، وموقع 2400 مسكن بأولاد فايت وحي 3500 مسكن بالدويرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1غلق الطريق السيار في أول يوم من تدشينه ببجاية
2نشرية خاصة تحذر من رياح قوية على الولايات الساحلية
3زيتوني: لا يجب تضييع فرصة التشريعيات
4استئناف عملية الترحيل بالعاصمة قبل التشريعيات
5مقري ينقذ "مشروع الوحدة" بينه وبين جبهة التغيير عن طريق الفايسبوك !
Français English
الرأي
التهامي مجوري
بماذا تفوق اليابانيون عن غيرهم؟
معلومي ياسين
هزة أرضية تضرب التحكيم الجزائري
محمد لعقاب
الإسلاميون الجزائريون ينزلون إلى الأرض للوصول إلى السماء!
سليم قلالة
مسؤولية الجيل الجديد.. أصعب!
عبد الناصر
وماذا عن الأقدام البيضاء؟
محمّد الهادي الحسني
فج مزالة من بداية المقاومة إلى الثورة 1830-1954
محمد سليم قلالة
هكذا ينبغي إدارة الحرب الإعلامية...
عثمان سعدي
محمد روراوة يترأس سنة الجزائر الثقافية بفرنسا بقدميه في 2003
عمار يزلي
مدرسة "العباقرة" أم المجانين؟
صالح عوض
العلاقة بالمكان
الفيديو
بروتستانت وكاثوليك محاولات للمصالحة في أيرلندا
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
برر تأخرها بسوء الأحوال الجوية.. زوخ
استئناف عملية الترحيل بالعاصمة قبل التشريعيات
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ عن استئناف عملية الترحيل في مرحلتها الثانية والعشرين في الأسابيع القليلة المقبلة، ملمحا إلى إمكانية برمجة عملية معتبرة قبل الانتخابات التشريعية.
تغطيات ذات صلة
"أونباف" يدعو إلى تدخل تيارت لأانصاف الزميل بودالية
استئناف عملية الترحيل بالعاصمة قبل التشريعيات
غلق الطريق السيار في أول يوم من تدشينه ببجاية
زيتوني: لا يجب تضييع فرصة التشريعيات
نشرية خاصة تحذر من رياح قوية على الولايات الساحلية
وقال الوالي زوخ، في تصريح للصحافة، أول أمس، على هامش زيارة وتفقد قادته إلى عدد من مشاريع قطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، إلى أن عملية الترحيل سيتم استئنافها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى إمكانية برمجة عملية ترحيل قبل التشريعيات المقبلة المزمع إجراؤها في الرابع ماي المقبل.
وبرر الوالي عدم برمجة أي عملية ترحيل منذ أخر عملية برمجت نهاية السنة المنصرمة، إلى سوء الوضعية الجوية والأمطار التي تهاطلت بغزارة على العاصمة وولايات الوطن، وأدت إلى توقيف مختلف الورشات والمشاريع السكنية، مبرزا في ذات السياق أنه لحد الآن استكملت الأشغال بجميع السكنات، ولم تتبق سوى عملية التهيئة الخارجية المتمثلة في ربط العمارات بمختلف شبكات الصرف الصحي والمياه والغاز وتعبيد الطرقات وهي العملية التي تتطلب بعضا من الوقت.
ولمح المسؤول الأول عن الولاية، إلى برمجة عملية الترحيل في غضون الأسابيع المقبلة، أي قبل الانتخابات التشريعية، مباشرة بعد الانتهاء من مشاريع التهيئة.
وكان المسؤول ذاته قد أعلن في وقت سابق عن توزيع 4 ألاف مسكن قبل نهاية مارس الجاري، منها 2000 مسكن اجتماعي في إطار برنامج إعادة الإسكان، والتي من المنتظر أن تشمل العديد من البلديات، على غرار برج الكيفان وجسر قسنطينة وقاطني الأقسام والمؤسسات التربوية.
أما عن الأحياء السكنية الجديدة، فمن المنتظر استقبال المرحلين الجدد في هذه المرحلة عبر عدة مواقع، على غرار موقع الزعاترية بالمعالمة وكوريفة بالحراش والكاليتوس، وموقع 2400 مسكن بأولاد فايت وحي 3500 مسكن بالدويرة.