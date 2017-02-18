برر تأخرها بسوء الأحوال الجوية.. زوخ استئناف عملية الترحيل بالعاصمة قبل التشريعيات

أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ عن استئناف عملية الترحيل في مرحلتها الثانية والعشرين في الأسابيع القليلة المقبلة، ملمحا إلى إمكانية برمجة عملية معتبرة قبل الانتخابات التشريعية.

وقال الوالي زوخ، في تصريح للصحافة، أول أمس، على هامش زيارة وتفقد قادته إلى عدد من مشاريع قطاع الأشغال العمومية بالعاصمة، إلى أن عملية الترحيل سيتم استئنافها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى إمكانية برمجة عملية ترحيل قبل التشريعيات المقبلة المزمع إجراؤها في الرابع ماي المقبل.

وبرر الوالي عدم برمجة أي عملية ترحيل منذ أخر عملية برمجت نهاية السنة المنصرمة، إلى سوء الوضعية الجوية والأمطار التي تهاطلت بغزارة على العاصمة وولايات الوطن، وأدت إلى توقيف مختلف الورشات والمشاريع السكنية، مبرزا في ذات السياق أنه لحد الآن استكملت الأشغال بجميع السكنات، ولم تتبق سوى عملية التهيئة الخارجية المتمثلة في ربط العمارات بمختلف شبكات الصرف الصحي والمياه والغاز وتعبيد الطرقات وهي العملية التي تتطلب بعضا من الوقت.

ولمح المسؤول الأول عن الولاية، إلى برمجة عملية الترحيل في غضون الأسابيع المقبلة، أي قبل الانتخابات التشريعية، مباشرة بعد الانتهاء من مشاريع التهيئة.

وكان المسؤول ذاته قد أعلن في وقت سابق عن توزيع 4 ألاف مسكن قبل نهاية مارس الجاري، منها 2000 مسكن اجتماعي في إطار برنامج إعادة الإسكان، والتي من المنتظر أن تشمل العديد من البلديات، على غرار برج الكيفان وجسر قسنطينة وقاطني الأقسام والمؤسسات التربوية.

أما عن الأحياء السكنية الجديدة، فمن المنتظر استقبال المرحلين الجدد في هذه المرحلة عبر عدة مواقع، على غرار موقع الزعاترية بالمعالمة وكوريفة بالحراش والكاليتوس، وموقع 2400 مسكن بأولاد فايت وحي 3500 مسكن بالدويرة.