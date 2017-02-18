أحد المصابين حالته خطيرة للغاية 20جريحا في شجار بين مجموعات من الشباب بميلة

شهدت بلدية بوحاتم الواقعة أقصى غرب عاصمة الولاية ميلة، مساء الخميس، مواجهات عنيفة استعملت فيها الأسلحة البيضاء، من عصي وقضبان حديدية وسيوف، حيث أفاد مصدر للشروق ، بأن شجارا وقع بين عدد من الشباب القاطنين بالتجمع السكاني بوحاتم مركز، على خلفية مناوشات عادية بدأت بالشتم المتبادل بين شابين، سرعان ما تطورت إلى مشادة بين مجموعة من أبناء الحي، استعملت فيها الحجارة والأسلحة البيضاء خلفت إصابة قرابة عشرين شخصا، بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم شاب يدعى س.ب، يبلغ من العمر 28 سنة، تلقى عدة طعنات بواسطة آلة حادة على مستوى الوجه والأطراف العلوية، نقل على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بقسنطينة ووصفت حالته بالخطيرة جدا، فيما نقل البقية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي ببلدية فرجيوة لتلقي العلاج.

وتفيد ذات المصادر، بأن أسباب الشجار الذي وقع بين شابين من نفس الحي، تعود إلى أمور تجارية فيما تبقى حيثياته مجهولة، والأكيد أن الأمور تطورت إلى معركة عنيفة بعد أن التحق بالمتشاجرين إخوتهم وأصدقاؤهم وأبناء الحي، حيث وصل عددهم إلى 40 شخصا، ما خلف العديد من الجرحى من كلا الطرفين، مما جعل سكان الحي يرابطون أمام منازلهم حتى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة خوفا من الاعتداء عليهم وسط الظلام الدامس.

وقد سجلت أعمال تخريبية مست بعض نوافذ منازل العمارات وأعمدة الكهرباء للإنارة العمومية، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني لفك الشجار وإعادة الهدوء والأمن إلى المنطقة، فيما بادر رئيس البلدية رفقة بعض العقلاء لوأد الفتنة بين أبناء المنطقة.