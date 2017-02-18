إهمال الأطباء يعمّ مختلف الأقسام توقيف 10 أساتذة طب أهملوا 63 مريضا بمستشفى قسنطينة

أصدرت إدارة المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، مساء الخميس، قرارات التوقيف التحفظي لعشرة أطباء برتبة أستاذ مساعد، يشغلون مناصب رؤساء وحدات صحية بمصلحة الطب الداخلي بالمستشفى، وذلك على خلفية غيابهم المتعمد عن العمل، وإهمالهم شؤون المرضى المقيمين في وحدات مصلحة الطب الداخلي المتخصصة في التكفل بالمرضى المصابين ببعض الأمراض المزمنة على غرار السكري، والضغط الدموي والأمراض الباطنية، وغيرها.

وحسب ما ذكره المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة كمال بن يسعد، فإنه وخلال الزيارة الفجائية التي قادته في حدود الساعة التاسعة والنصف من صبيحة الخميس، إلى مصلحة الطب الداخلي، تفاجأ بالغياب التام لرؤساء الوحدات الصحية بالمصلحة، والذين أهملوا نحو 63 مريضا كانوا يتلقون العلاج في مختلف الوحدات الاستشفائية، وهو ما دفعه ـ حسبه ـ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضدهم، وإصدار قرارات بتوقيفهم تحفظيا عن العمل، وإحالتهم على اللجان متساوية الأعضاء للنظر في حالاتهم، خاصة أن الأمر يتعلق بترك منصب العمل من دون مبرر قانوني، وإهمال حالة المرضى المقيمين في تلك الوحدات لأجل التداوي والعلاج.

وكانت الزيارات الفجائية التي يقوم بها المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة، منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة الصحية الهامة، قبل أكثر من سنتين، قد كشفت عن حجم الإهمال والتسيب الذي ظلّ يتخبط فيه هذا القطب الصحي الجهوي، على مدار عدّة عقود، وقد أسفرت في مجملها، عن إصدارات عشرات العقوبات الإدارية التي وصلت إلى حد الفصل من منصب العمل وتوقيف الراتب، ومسّت إداريين منهم نواب المدير ومنهم أطباء رؤساء مصالح برتبة أستاذ، بالإضافة إلى ممرضين وعمال أمن ومهنيين.