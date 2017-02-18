أصدرت إدارة المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، مساء الخميس، قرارات التوقيف التحفظي لعشرة أطباء برتبة أستاذ مساعد، يشغلون مناصب رؤساء وحدات صحية بمصلحة الطب الداخلي بالمستشفى، وذلك على خلفية غيابهم المتعمد عن العمل، وإهمالهم شؤون المرضى المقيمين في وحدات مصلحة الطب الداخلي المتخصصة في التكفل بالمرضى المصابين ببعض الأمراض المزمنة على غرار السكري، والضغط الدموي والأمراض الباطنية، وغيرها.
وحسب ما ذكره المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة كمال بن يسعد، فإنه وخلال الزيارة الفجائية التي قادته في حدود الساعة التاسعة والنصف من صبيحة الخميس، إلى مصلحة الطب الداخلي، تفاجأ بالغياب التام لرؤساء الوحدات الصحية بالمصلحة، والذين أهملوا نحو 63 مريضا كانوا يتلقون العلاج في مختلف الوحدات الاستشفائية، وهو ما دفعه ـ حسبه ـ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضدهم، وإصدار قرارات بتوقيفهم تحفظيا عن العمل، وإحالتهم على اللجان متساوية الأعضاء للنظر في حالاتهم، خاصة أن الأمر يتعلق بترك منصب العمل من دون مبرر قانوني، وإهمال حالة المرضى المقيمين في تلك الوحدات لأجل التداوي والعلاج.
وكانت الزيارات الفجائية التي يقوم بها المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة، منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة الصحية الهامة، قبل أكثر من سنتين، قد كشفت عن حجم الإهمال والتسيب الذي ظلّ يتخبط فيه هذا القطب الصحي الجهوي، على مدار عدّة عقود، وقد أسفرت في مجملها، عن إصدارات عشرات العقوبات الإدارية التي وصلت إلى حد الفصل من منصب العمل وتوقيف الراتب، ومسّت إداريين منهم نواب المدير ومنهم أطباء رؤساء مصالح برتبة أستاذ، بالإضافة إلى ممرضين وعمال أمن ومهنيين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1شبان يقتلون صديقهم ويحرقون جثته بسطيف
2هستيريا وإغماء 12 تلميذة بثانوية في وهران بسبب لعبة "شارلي"
37 سنوات سجنا لمسبوق انتحل صفة "ضابط" وزعم علاقته بزروال!
4انهيار أرضي يشلّ بلدية طولقة ببسكرة
5منحرفون يعتدون على منتخب ببلدية برحال بعنابة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
بماذا تفوق اليابانيون عن غيرهم؟
معلومي ياسين
هزة أرضية تضرب التحكيم الجزائري
محمد لعقاب
الإسلاميون الجزائريون ينزلون إلى الأرض للوصول إلى السماء!
سليم قلالة
مسؤولية الجيل الجديد.. أصعب!
عبد الناصر
وماذا عن الأقدام البيضاء؟
محمّد الهادي الحسني
فج مزالة من بداية المقاومة إلى الثورة 1830-1954
محمد سليم قلالة
هكذا ينبغي إدارة الحرب الإعلامية...
عثمان سعدي
محمد روراوة يترأس سنة الجزائر الثقافية بفرنسا بقدميه في 2003
عمار يزلي
مدرسة "العباقرة" أم المجانين؟
صالح عوض
العلاقة بالمكان
الفيديو
بروتستانت وكاثوليك محاولات للمصالحة في أيرلندا
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
إهمال الأطباء يعمّ مختلف الأقسام
توقيف 10 أساتذة طب أهملوا 63 مريضا بمستشفى قسنطينة
عـصـام بـن منـيـة
أصدرت إدارة المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، مساء الخميس، قرارات التوقيف التحفظي لعشرة أطباء برتبة أستاذ مساعد، يشغلون مناصب رؤساء وحدات صحية بمصلحة الطب الداخلي بالمستشفى، وذلك على خلفية غيابهم المتعمد عن العمل، وإهمالهم شؤون المرضى المقيمين في وحدات مصلحة الطب الداخلي المتخصصة في التكفل بالمرضى المصابين ببعض الأمراض المزمنة على غرار السكري، والضغط الدموي والأمراض الباطنية، وغيرها.
تغطيات ذات صلة
توقيف 10 أساتذة طب أهملوا 63 مريضا بمستشفى قسنطينة
20جريحا في شجار بين مجموعات من الشباب بميلة
7 سنوات سجنا لمسبوق انتحل صفة "ضابط" وزعم علاقته بزروال!
الخطوط الجوية الجزائرية تؤجّل رحلاتها بسبب الضّباب
شبان يقتلون صديقهم ويحرقون جثته بسطيف
وحسب ما ذكره المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة كمال بن يسعد، فإنه وخلال الزيارة الفجائية التي قادته في حدود الساعة التاسعة والنصف من صبيحة الخميس، إلى مصلحة الطب الداخلي، تفاجأ بالغياب التام لرؤساء الوحدات الصحية بالمصلحة، والذين أهملوا نحو 63 مريضا كانوا يتلقون العلاج في مختلف الوحدات الاستشفائية، وهو ما دفعه ـ حسبه ـ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضدهم، وإصدار قرارات بتوقيفهم تحفظيا عن العمل، وإحالتهم على اللجان متساوية الأعضاء للنظر في حالاتهم، خاصة أن الأمر يتعلق بترك منصب العمل من دون مبرر قانوني، وإهمال حالة المرضى المقيمين في تلك الوحدات لأجل التداوي والعلاج.
وكانت الزيارات الفجائية التي يقوم بها المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة، منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة الصحية الهامة، قبل أكثر من سنتين، قد كشفت عن حجم الإهمال والتسيب الذي ظلّ يتخبط فيه هذا القطب الصحي الجهوي، على مدار عدّة عقود، وقد أسفرت في مجملها، عن إصدارات عشرات العقوبات الإدارية التي وصلت إلى حد الفصل من منصب العمل وتوقيف الراتب، ومسّت إداريين منهم نواب المدير ومنهم أطباء رؤساء مصالح برتبة أستاذ، بالإضافة إلى ممرضين وعمال أمن ومهنيين.