الوشم والمخدرات أهم أسباب الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

يدق مختصون في أمراض الكبد، ناقوس الخطر من الانتشار الرهيب لظاهرة الوشم على الأجسام، والتي تعتبر من أهم أسباب انتقال فيروس التهاب الكبد الفيروسي بين الشباب والمراهقين من الجنسين إلى جانب حُقن المخدرات، خاصة وأن بعض مراكز الوشم تنشط بطريقة مشبوهة وتستعمل في الوشم وسائل غير معقمة، فحقنة واحدة يستعملها عدة أشخاص في الوقت نفسه.

وتحصي الجزائر سنويا، أكثر من 500 مصاب جديد بهذا المرض، وتكمن خطورة المرض حسب المختصين، أن المريض في الحالة الخطرة يحتاج لزراعة كبد جديدة، وإجراء عملية واحدة لزراعة كبد في الجزائر، تحتاج طاقما طبيا أساسيا متعدد التخصصات وتقنية خاصة اضافة لإمكانات مادية معتبرة، كما أن عملية النقل التي لا تتم الا من أشخاص أحياء.

ولأن تبعات إصابة الكبد بالأمراض الفيروسية وخيمة وقد تصل إلى المكوث في قائمة انتظار طويلة يوصي الأطباء بتفادي مسببات أمراض الكبد والتي من اهمها تعاطي المخدرات وكذا اجراء عمليات الوشم على الجسم.