رعيّة سوريّة "تهرب" 1.5 كلغ من الذهب عبر مطار هواري بومدين

تمكنت مصالح شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة، وبالتنسيق مع أعوان الجمارك، من ضبط وتوقيف سيدة ذات أصول سورية في عقدها الرابع، كانت بصدد تهريب كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية فاقت القيمة المسموح بها.

حيث بلغت كيلوغراما ونصفا، كما استطاعت المتهمة، خلال وجودها على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول، تمويه مصالح الشرطة بالمطار، عن طريق استعمالها المجوهرات والمرور دون الإبلاغ لدى مكتب التصريحات الجمركية، غير أن نفس المصالح تفطنت إلى الخدعة وقامت بتحرير محضر وتحويل ملفها إلى الأجهزة الأمنية ثم القضائية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

وقد وجهت إليها محكمة الدار البيضاء أمس، تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأثناء استجوابها من طرف القاضي الجزائي، صرحت بأنها مقيمة بتركيا منذ 7 سنوات، وقدمت إلى الجزائر من أجل حضور عرس لأحد أقاربها المقيم بقسنطينة، مضيفة أنها لم تكن على علم بالكمية المسموح بتمريرها من الذهب.